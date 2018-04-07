Металлоискателями вооружатся хабаровские полицейские на Пасху
Силовики перешли на усиленный режим работы.
Силовики перешли на усиленный режим работы.
У входов в церкви, где пройдут религиозные обряды в честь празднования Пасхи, жителей Хабаровского края будут досматривать полицейские с металлоискателями. Уже с сегодняшнего утра силовики перешли на усиленный режим работы, сообщает портал «Губерния».
«Всего в Хабаровском крае церковные службы пройдут в 59 местах, 10 из них находятся в краевой столице. Порядок будут обеспечивать пешие патрули полиции, сотрудники Росгвардии и военные. Также за безопасностью будут следить казачьи отряды, народные дружины и частные охранные предприятия. У входов на территорию церковных приходов мы организуем
Особое внимание уделят крестному ходу, который пройдет в ночь на воскресенье на улице Тургенева. Усиленный режим работы полицейских будет действовать до вечера воскресенья.
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