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09:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Металлоискателями вооружатся хабаровские полицейские на Пасху

Силовики перешли на усиленный режим работы.

У входов в церкви, где пройдут религиозные обряды в честь празднования Пасхи, жителей Хабаровского края будут досматривать полицейские с металлоискателями. Уже с сегодняшнего утра силовики перешли на усиленный режим работы, сообщает портал «Губерния».

«Всего в Хабаровском крае церковные службы пройдут в 59 местах, 10 из них находятся в краевой столице. Порядок будут обеспечивать пешие патрули полиции, сотрудники Росгвардии и военные. Также за безопасностью будут следить казачьи отряды, народные дружины и частные охранные предприятия. У входов на территорию церковных приходов мы организуем контрольно-пропускные пункты, где будут дежурить полицейские с ручными металлоискателями», — рассказал заместитель начальника краевого управления МВД по организации охраны общественного порядка Сергей Мироненко.

Особое внимание уделят крестному ходу, который пройдет в ночь на воскресенье на улице Тургенева. Усиленный режим работы полицейских будет действовать до вечера воскресенья.

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Металлоискателями вооружатся хабаровские полицейские на Пасху
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