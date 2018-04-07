Металлоискателями вооружатся хабаровские полицейские на Пасху

У входов в церкви, где пройдут религиозные обряды в честь празднования Пасхи, жителей Хабаровского края будут досматривать полицейские с металлоискателями. Уже с сегодняшнего утра силовики перешли на усиленный режим работы, сообщает портал «Губерния».

«Всего в Хабаровском крае церковные службы пройдут в 59 местах, 10 из них находятся в краевой столице. Порядок будут обеспечивать пешие патрули полиции, сотрудники Росгвардии и военные. Также за безопасностью будут следить казачьи отряды, народные дружины и частные охранные предприятия. У входов на территорию церковных приходов мы организуем контрольно-пропускные пункты, где будут дежурить полицейские с ручными металлоискателями», — рассказал заместитель начальника краевого управления МВД по организации охраны общественного порядка Сергей Мироненко.