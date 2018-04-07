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11:46 (мск), источник: VN.ru

Самая красивая модель Новосибирска украсила обложку журнала в США

Яна Дубник, которая является одной из самых востребованных в мире новосибирских моделей, появилась на обложке апрельского журнала Fort Lauderdale. Журнал выходит в одноименном курортном городе, который называют «американской Венецией».

«Я очень понравилась издателям, и они выбрали меня для обложки, — сообщила VN.ru новосибирская красавица. — Журнал, как и город называется “Форт Лодердейл”. Съемки проходили в Майами, где сейчас я и живу».

Форт Лодердейл — курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный около Майами. Население около двухсот тысяч человек, но во время курортного сезона, оно возрастает в разы. Город, который иногда называют «американской Венецией», является популярным туристическим объектом в США. Ежегодно его посещают миллионы человек.

Яна Дубник — одна из самых востребованных в мире новосибирских моделей. Обладает титулом «Вторая вице-мисс Россия-2011» и Miss Grand International Russia-2014, a в 2015 году зaвoeвaлa титyл «Kpaca Poccии», оказавшись нa третьем мecтe из тыcячи пpeтeндeнтoк. Сейчас Яна проживает в США, много путешествует и загорает на лучших пляжах мира. Однако красавица не страдает звездной болезнью, очень общительная и любит прихвастнуть своими кулинарными талантами.

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