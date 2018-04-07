Суббота в Казахстане будет дождливой

В Акмолинской области 7 апреля переменная облачность, осадки, туман, гололедица, усиление ветра до 15−25 м/с. Температура воздуха днём от 0 до 5 градусов тепла. На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, местами туман. Температура днём 5−10 тепла.



В Алматинской области переменная облачность, дождь, возможен град, усиление ветра до 15−23 м/с. Температура днём 18−23 тепла. В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха 10−15 тепла. В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, осадки, туман, гололедица, усиление ветра до 15−25 м/с. Температура воздуха 7−12 тепла.



В Жамбылской области пасмурно, дождь, гроза, возможен град, усиление ветра до 15−23 м/с. Температура 10−15 тепла. В Западно-Казахстанской области 7 апреля переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха 7−12 градусов тепла. На территории Карагандинской области переменная облачность, дождь, туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха 4−9 тепла.



В Костанайской области переменная облачность, дождь со снегом, местами туман, гололедица, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура 0+5 градусов. В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15−20 м/с.