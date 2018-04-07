Владивостокскую Первую речку почистили от незаконной торговли

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Владивостока ежедневно проводит рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли.

В пятницу, 6 апреля, такой рейд прошел в районе Первой речки.

Как рассказали участники рейда, в адрес управления экономики и развития предпринимательства поступили обращения горожан о стихийной торговле в районе Первой речки. Напомним, по закону продажа продуктов разрешена только в стационарных торговых объектах.

Рейд подтвердил факты, указанные в обращении. Две торговые точки в районе Океанского проспекта, 111 имеют нарушения.

«У продавцов отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции», — отметила начальник отдела муниципального контроля торговой деятельности мэрии Владивостока Татьяна Седова.

«В одной из точек ведется торговля молокопродуктами без документов на передвижный торговый лоток. Мы составили протокол на гражданку, торговавшую за прилавком. Материал будет передан в мировой суд, — рассказал старший инспектор УМВД по Владивостоку Владислав Шевнин. — Если суд признает вину, гражданке вынесут штраф, который пойдет в городской бюджет».

В случае со вторым объектом продавцами также отсутствовали документы. По схеме размещения стационарных торговых объектов на этом месте должен стоять киоск, торгующий промтоварами.

«Как мы видим, здесь продают овощи и фрукты. Значит, объект не включен в схему, — добавила Татьяна Седова. — Поэтому мы также составили административно-правовой протокол по статье 7.23 “Незаконное размещение объекта”».

Татьяна Седова отметила, что такие рейды сотрудники АТУ районов Владивостока проводят ежедневно. Рейды с федеральными и краевыми инспекторами проходят реже, три-четыре раза в месяц. В месяц специалисты выявляют около 100 незаконно размещенных объектов торговли.

«В первую очередь это забота о горожанах. На таких объектах могут торговать просроченной продукцией», — отметил старший госинспектор управления Россельхознадзора по Приморскому краю Андрей Петрашкин.