Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лоза высказался о новом заявлении Макаревича о Великобритании
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Макароны назвали диетической едой
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
09:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Владивостокскую Первую речку почистили от незаконной торговли

В месяц специалисты выявляют около 100 незаконно размещенных объектов торговли.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Владивостока ежедневно проводит рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли.

В пятницу, 6 апреля, такой рейд прошел в районе Первой речки.

Как рассказали участники рейда, в адрес управления экономики и развития предпринимательства поступили обращения горожан о стихийной торговле в районе Первой речки. Напомним, по закону продажа продуктов разрешена только в стационарных торговых объектах.

Рейд подтвердил факты, указанные в обращении. Две торговые точки в районе Океанского проспекта, 111 имеют нарушения.

«У продавцов отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции», — отметила начальник отдела муниципального контроля торговой деятельности мэрии Владивостока Татьяна Седова.

«В одной из точек ведется торговля молокопродуктами без документов на передвижный торговый лоток. Мы составили протокол на гражданку, торговавшую за прилавком. Материал будет передан в мировой суд, — рассказал старший инспектор УМВД по Владивостоку Владислав Шевнин. — Если суд признает вину, гражданке вынесут штраф, который пойдет в городской бюджет».

В случае со вторым объектом продавцами также отсутствовали документы. По схеме размещения стационарных торговых объектов на этом месте должен стоять киоск, торгующий промтоварами.

«Как мы видим, здесь продают овощи и фрукты. Значит, объект не включен в схему, — добавила Татьяна Седова. — Поэтому мы также составили административно-правовой протокол по статье 7.23 “Незаконное размещение объекта”».

Татьяна Седова отметила, что такие рейды сотрудники АТУ районов Владивостока проводят ежедневно. Рейды с федеральными и краевыми инспекторами проходят реже, три-четыре раза в месяц. В месяц специалисты выявляют около 100 незаконно размещенных объектов торговли.

«В первую очередь это забота о горожанах. На таких объектах могут торговать просроченной продукцией», — отметил старший госинспектор управления Россельхознадзора по Приморскому краю Андрей Петрашкин.

«Рейд направлен на то, чтобы принудить людей, занимающихся незаконной деятельностью, уйти в социально-торговые ряды, на законные торговые площадки. Их в городе много», — сказала Татьяна Седова.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россиянин Никита Кучеров набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ
Железнодорожные пути под Туапсе завалило камнями
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана
Российские ученые придумали грузовой лифт для Марса
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
В Канаде в результате ДТП погибли несколько хоккеистов
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь