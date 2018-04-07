Приморский «Адмирал» закрыл юбилейный сезон

Источник: Комсомольская правда

Праздником на родном льду завершил 10-й юбилейный сезон КХЛ приморский клуб «Адмирал».

Торжественная церемония началась с появления игроков клуба на ковровой дорожке возле «Фетисов Арены». Сотни болельщиков приветствовали любимых хоккеистов.

Пришедших ожидала большая праздничная программа. На арене работали интерактивные развлекательные площадки, а в холле второго этажа можно было получить автограф и сфотографироваться с любимым хоккеистом «Адмирала».

Врио губернатора Андрей Тарасенко поздравил «моряков» с окончанием юбилейного сезона и пожелал ярких побед.

«Этот сезон вы прошли достойно, были финансовые трудности, но мы их решили. Сегодня у нас есть команды, которые готовы отстаивать честь Приморского края и это главное. Уверен, в следующем сезоне вы дадите бой лидерам чемпионата», — подчеркнул глава региона.

После торжественной части зрители увидели эстафеты и конкурсы между игроками «Адмирала» и «Тайфуна». Также впервые состоялся мини-матч юных хоккеистов детско-юношеской школы приморского клуба.

Кроме того, болельщики, пришедшие на церемонию, смогли получить дополнительную скидку на абонементы на следующий сезон.