Приморский «Адмирал» закрыл юбилейный сезон
Популярность хоккея в Приморье растет ежегодно как среди детей, так и среди взрослых.
Популярность хоккея в Приморье растет ежегодно как среди детей, так и среди взрослых.
Праздником на родном льду завершил 10-й юбилейный сезон КХЛ приморский клуб «Адмирал».
Торжественная церемония началась с появления игроков клуба на ковровой дорожке возле «Фетисов Арены». Сотни болельщиков приветствовали любимых хоккеистов.
Пришедших ожидала большая праздничная программа. На арене работали интерактивные развлекательные площадки, а в холле второго этажа можно было получить автограф и сфотографироваться с любимым хоккеистом «Адмирала».
«Этот сезон вы прошли достойно, были финансовые трудности, но мы их решили. Сегодня у нас есть команды, которые готовы отстаивать честь Приморского края и это главное. Уверен, в следующем сезоне вы дадите бой лидерам чемпионата», — подчеркнул глава региона.
После торжественной части зрители увидели эстафеты и конкурсы между игроками «Адмирала» и «Тайфуна». Также впервые состоялся
Кроме того, болельщики, пришедшие на церемонию, смогли получить дополнительную скидку на абонементы на следующий сезон.
Отметим, популярность хоккея в Приморье растет ежегодно как среди детей, так и среди взрослых. Общая численность регулярно занимающихся этим видом спорта сейчас составляет около 8 тысяч человек. В 2017 году проведено 12 спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 100 команд, это около 3 тысяч человек.
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