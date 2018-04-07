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09:13 (мск), источник: ТАСС

В субботу в Москве будет облачная и ветреная погода

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Облачная и ветреная погода ожидается в субботу в столице, местами скорость порывов ветра составит 13−18 м/с. Воздух прогреется до 8 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 34% 752 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Агентство «Москва»
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В Москву придет аномальное потепление

Температура воздуха днем в Москве составит от 6 до 8 градусов тепла, местами пройдут небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с, местами порывы достигнут скорости 13−18 м/с. В городе будет облачно с прояснениями, атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Из-за сильного ветра Гидрометцентр объявил на субботу в столице желтый уровень опасности (третий из пяти возможных).

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, осадков не ожидается.

Температура в Подмосковье в субботу днем будет колебаться от 4 до 9 градусов тепла. Ночью температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса.

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05:57 (мск)© Ньюстюб
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