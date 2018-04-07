В субботу в Москве будет облачная и ветреная погода

Источник: Агентство «Москва»

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Температура воздуха днем в Москве составит от 6 до 8 градусов тепла, местами пройдут небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с, местами порывы достигнут скорости 13−18 м/с. В городе будет облачно с прояснениями, атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Из-за сильного ветра Гидрометцентр объявил на субботу в столице желтый уровень опасности (третий из пяти возможных).

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, осадков не ожидается.