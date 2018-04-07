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09:39 (мск), источник: Восток Медиа

Губернатор Хабаровского края поздравил православных жителей с Пасхой

Уже завтра, 8 апреля, православные россияне отметят один из самых светлых христианских праздников — Пасху. С этим событием жителей Хабаровского края поздравил губернатор Вячеслав Шпорт, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на правительство Хабаровского края.

Глава региона пожелал, чтобы в этот день сердца земляков наполнили радость и душевное тепло, а праздник придал сил и уверенности в завтрашнем дне.

«Дорогие земляки! Святая Пасха — главное событие года для православных христиан. Это символ единения и духовного возрождения. В этот день забываются и прощаются все обиды, наступает мир и благоденствие. От всего сердца поздравляю всех православных верующих со Светлым Христовым Воскресением!», — обратился Вячеслав Шпорт.

Губернатор отметил, что с каждым годом всё больше людей приобщается к нравственным истокам православной веры. Сегодня православие — фундамент российской духовности и культуры. Это основа, без которой немыслимо развитие нашего края, укрепление мира и согласия, воспитание подрастающего поколения.

«Пусть светлый праздник Пасхи наполнит ваши сердца радостью и душевным теплом, придаст сил и уверенности в завтрашнем дне. Желаю вам исполнения добрых надежд и начинаний, счастья и благополучия!», — подчеркнул в обращении Вячеслав Шпорт.

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