Купить электронные проездные в Хабаровске теперь можно и в автобусах

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице постепенно переводят весь общественный транспорт на оплату проезда безналичным платежом или электронными проездными. Для того, чтобы пассажирам было проще купить такие карты, их начнут продавать в общественном транспорте, однако не во всех из них.

— С 6 апреля 2018 года единые транспортные карты купить можно будет у водителей и кондукторов автобусов, в которых осуществляется безналичная оплата проезда. Ознакомиться с видами карт, перечнем маршрутов, подключенных к системе «Электронный проездной — Хабаровск», узнать правила пополнения карт можно на сайте, перейдя по ссылке, — сообщили в пресс-службе мэрии.