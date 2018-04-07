Купить электронные проездные в Хабаровске теперь можно и в автобусах
Продаваться они будут в том транспорте, где можно безналично оплатить проезд.
Продаваться они будут в том транспорте, где можно безналично оплатить проезд.
В дальневосточной столице постепенно переводят весь общественный транспорт на оплату проезда безналичным платежом или электронными проездными. Для того, чтобы пассажирам было проще купить такие карты, их начнут продавать в общественном транспорте, однако не во всех из них.
— С 6 апреля 2018 года единые транспортные карты купить можно будет у водителей и кондукторов автобусов, в которых осуществляется безналичная оплата проезда. Ознакомиться с видами карт, перечнем маршрутов, подключенных к системе «Электронный проездной — Хабаровск», узнать правила пополнения карт можно на сайте, перейдя по ссылке, — сообщили в
Если покупать больше 20 карт, брелоков или браслетов в Хабаровском межотраслевом
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