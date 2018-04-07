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09:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Купить электронные проездные в Хабаровске теперь можно и в автобусах

Продаваться они будут в том транспорте, где можно безналично оплатить проезд.

Источник: Комсомольская правда

В дальневосточной столице постепенно переводят весь общественный транспорт на оплату проезда безналичным платежом или электронными проездными. Для того, чтобы пассажирам было проще купить такие карты, их начнут продавать в общественном транспорте, однако не во всех из них.

— С 6 апреля 2018 года единые транспортные карты купить можно будет у водителей и кондукторов автобусов, в которых осуществляется безналичная оплата проезда. Ознакомиться с видами карт, перечнем маршрутов, подключенных к системе «Электронный проездной — Хабаровск», узнать правила пополнения карт можно на сайте, перейдя по ссылке, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Если покупать больше 20 карт, брелоков или браслетов в Хабаровском межотраслевом навигационно-информационном центре, который расположен на улице Ким Ю Чена, 44, или заказав их по телефону 91−02−02, их бесплатно доставят в черте города.

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