В Новосибирске началась подготовка к конкурсу «Синяя птица»

Наталья Данилова, тренер танцевально-спортивного клуба «Крепкий орешек»: «Какая она пришла — расслабленная, косолапенькая, с круглой спинкой. Сейчас, конечно, это совсем другой человек — это уже не “девочка с улицы”, а полноценный спортсмен».
О Софии Колгановой тренер говорит — «одна из самых трудолюбивых»: тренировки утром, вечером, ни разу не сказала «я устала», «я хочу домой». В спортивных бальных танцах — с четырех лет, в девять — призер городских и региональных турниров, чемпионка первенства Новосибирской области. Признается — танец полюбила не сразу, но сегодня жизни без него не представляет.
София Колганова, участница регионального этапа Всероссийского конкурса «Синяя птица»: «Я просто кайфую, вот и всё. Он мне дает какую-то энергию».
Ирина Колганова, мама Софии Колгановой: «Она сказала: “Мама, хочу в телевизор”. Я говорю: “Хорошо, давай попробуем”. Отправили заявку».
Хореография, вокал, цирковое искусство, актерское мастерство — попробовать силы в конкурсе «Синяя птица» могут все, кому еще нет 17-ти. Правда, перед тем как попасть в Москву и выступить перед именитым жюри, предстоит региональный этап.
Олеся Кириенко, корреспондент: «Танцоры, вокалисты, ораторы и музыканты придут на кастинг сюда, в студию ГТРК, 28 и 29 апреля. Артисты так называемого “оригинального жанра” (гимнасты, акробаты) встретятся чуть раньше — 21 и 22 числа, в Новосибирском цирке».
Прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Синяя птица» продолжается. Все подробности — на сайте ptica.tv.
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