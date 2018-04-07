В Астане из-за строительства LRT ограничат движение

С 14.00 часов 7 по 28 апреля по улице Калдаякова на участке от проспекта Тәуелсіздік до улицы Нажимеденова движение транспортных средств будет ограничено в направлении от проспекта Тәуелсіздік до улицы Нажимеденова, в связи с проведением работ по строительству объекта: «Новая транспортная система города Астаны. LRT (участок от аэропорта до нового железнодорожного вокзала)».