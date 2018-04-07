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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Владивостокцев на Змеинку повезут неприхотливые «Газели»

Смена автопарка на 13-м маршруте произошла после обращения в мэрию жителей одного из домов на улице Зои Космодемьянской.

Источник: Комсомольская правда

В управлении транспорта мэрии Владивостока подвели итоги тестирования «Газелей» на 13-м маршруте.

Временно, с 8 марта по 6 апреля, на этом направлении меняли категорию транспорта. Вместо корейских машин здесь работали автобусы ГАЗа «Газель Next» 2017 года. Итоги их работы признали успешными.

Тестирование, подчеркивают в управлении, проводили, чтобы определить потребности пассажиров и повысить качество обслуживания.

После теста полученные данные детально проанализировали. Изменение категории повысило маневренность на маршруте и привело к значительному уменьшению интервала движения. В управление транспорта поступило множество положительных отзывов. Поскольку тест признан успешным, решено оставить их на маршруте постоянно.

Напомним, смена автопарка на 13-м маршруте произошла после обращения в мэрию жителей одного из домов на улице Зои Космодемьянской.

«Мы, жители района Змеинки, вынуждены подолгу стоять на остановках в ожидании автобуса 13-Д, — написали люди. — Зимой можно просто замерзнуть, да и сами автобусы уже не новые и холодные. В начале февраля для жителей района “Варяг” были запущены маленькие удобные автобусы 40-го маршрута. Знаем, что жители довольны, ведь теперь автобусы ходят быстрее и ждать их приходится буквально пять минут. Люди быстрее добираются до работы и домой. Поэтому обращаемся к вам с просьбой о возможности замены больших автобусов и на нашем маршруте. С уважением, жители дома № 27а на ул. Зои Космодемьянской».

Перевозчик, работающий на маршруте, пошел навстречу пассажирам и смог поставить на линию обновленный автопарк. По словам представителей компании, такая замена целесообразна экономически, ведь малые автобусы более маневренны, менее затратны в эксплуатации и пользуются большей популярностью у пассажиров. Сегодня на маршруте № 13 работают семь автобусов «Газель Next» 2017 года.

Жалобы и предложения по-прежнему можно сообщать в управление транспорта администрации города по телефонам 261−43−34, 261−41−03.

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