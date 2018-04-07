ОНФ считает Свердловскую область «мусорным регионом»
Благодаря запуску портала «Интерактивная карта свалок», инициированному ОНФ, удалось добиться ликвидации более 7,5 тыс. незаконных свалок по всей России, заявили в
Благодаря запуску портала «Интерактивная карта свалок», инициированному ОНФ, удалось добиться ликвидации более 7,5 тыс. незаконных свалок по всей России, заявили в
Всего через портал поступило 16,6 тыс. обращений от граждан. За 14 месяцев удалось добиться ликвидации более 7,5 тыс. полигонов, заявил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. По его словам, лучшими регионами по эффективности борьбы со свалками стали Томская, Ивановская и Белгородская области и Татарстан.
Среди отстающих регионов ОНФ отмечает Бурятию, Приморский и Забайкальский края, а также Самарскую и Свердловскую области, где количество ликвидированных свалок от общего количества поступивших обращений от граждан не превышает 30%.
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