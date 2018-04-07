ОНФ считает Свердловскую область «мусорным регионом»

Всего через портал поступило 16,6 тыс. обращений от граждан. За 14 месяцев удалось добиться ликвидации более 7,5 тыс. полигонов, заявил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. По его словам, лучшими регионами по эффективности борьбы со свалками стали Томская, Ивановская и Белгородская области и Татарстан.