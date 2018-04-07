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09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Тушить лесные пожары в Приморье помогают беспилотники

Во время планового сжигания сухой растительности угрозы перехода огня в лес и поселки нет.

Источник: Комсомольская правда

Для контроля лесопожарной обстановки в Приморье применяют квадрокоптеры. Это позволяет оперативно узнавать о площади и направлении распространения палов и ориентировать силы и средства.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС специалисты проводят мониторинг лесопожарной обстановки в муниципальных образованиях. Так, с 5 апреля опергруппа учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС проводит мониторинг в Черниговском и Хорольском районах.

Сегодня в муниципалитетах проводят плановый отжиг сухой травы и очищают населенные пункты от сухого мусора. Контролируемый отжиг сухой травы уже проведён в окрестностях железнодорожной станции Мучная в Черниговском районе. Отжиги ведут под контролем пожарных краевых отрядов противопожарной службы. Во время планового сжигания сухой растительности угрозы перехода огня в лес и поселки нет.

Решение о контролируемых отжигах принимает КЧС районных администраций. Отжиг проводят с учетом погоды, направления и силы ветра.

Кроме того, с 28 марта в Кавалеровском районе группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы ликвидирует палы. На вооружении спасателей имеется всё необходимое — воздуходувки и прочий инвентарь.

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