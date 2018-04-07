Тушить лесные пожары в Приморье помогают беспилотники
Во время планового сжигания сухой растительности угрозы перехода огня в лес и поселки нет.
Во время планового сжигания сухой растительности угрозы перехода огня в лес и поселки нет.
Для контроля лесопожарной обстановки в Приморье применяют квадрокоптеры. Это позволяет оперативно узнавать о площади и направлении распространения палов и ориентировать силы и средства.
Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС специалисты проводят мониторинг лесопожарной обстановки в муниципальных образованиях. Так, с 5 апреля опергруппа учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС проводит мониторинг в Черниговском и Хорольском районах.
Решение о контролируемых отжигах принимает КЧС районных администраций. Отжиг проводят с учетом погоды, направления и силы ветра.
Кроме того, с 28 марта в Кавалеровском районе группа спасателей Приморской краевой
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.