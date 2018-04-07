Тушить лесные пожары в Приморье помогают беспилотники

Источник: Комсомольская правда

Для контроля лесопожарной обстановки в Приморье применяют квадрокоптеры. Это позволяет оперативно узнавать о площади и направлении распространения палов и ориентировать силы и средства.

Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС специалисты проводят мониторинг лесопожарной обстановки в муниципальных образованиях. Так, с 5 апреля опергруппа учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС проводит мониторинг в Черниговском и Хорольском районах.

Сегодня в муниципалитетах проводят плановый отжиг сухой травы и очищают населенные пункты от сухого мусора. Контролируемый отжиг сухой травы уже проведён в окрестностях железнодорожной станции Мучная в Черниговском районе. Отжиги ведут под контролем пожарных краевых отрядов противопожарной службы. Во время планового сжигания сухой растительности угрозы перехода огня в лес и поселки нет.

Решение о контролируемых отжигах принимает КЧС районных администраций. Отжиг проводят с учетом погоды, направления и силы ветра.