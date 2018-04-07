Движение и парковку ограничат в центре Владивостока на Пасху

Источник: ДЕЙТА

В этот день жители и гости Владивостока примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию православной Пасхи. Одним из них станет крестный ход, колонна которого пройдет по ряду центральных улиц краевой столицы. В связи с этим будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.

Так, с 12:00 до 12:30 движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;.

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;.

— по улице Пологой: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;.

Объезд будет осуществляться по улицам 1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Светланской, Суханова и Уборевича. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее прошла информация, что в дни празднования Пасхи в направлении владивостокских кладбищ будут работать девять городских автобусных маршрутов.

С 7 по 13 апреля и в родительские дни 14, 15 и 17 апреля для посещения мест захоронений на Морском кладбище жители Владивостока могут воспользоваться автобусным маршрутом № 6 «Луговая — Морское кладбище».