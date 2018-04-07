Новосибирский спорткомплекс в Кировском районе проверили на пожарную безопасность

Крытый каток — место притяжения юных кировчан. Два года — детские бои на льду, регулярно. И если мальчишки и девчонки опасности для себя не видят, то взрослые находят быстро. Нарушения могут стоить драгоценных секунд во время пожара уже на входе: тут турникет, которого быть не должно — это один из путей эвакуации. Внизу — каток, кафе, на втором этаже — душевые, раздевалка. По вещам видно: посетителей немало. Куда им бежать в случае опасности?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sZbEIWoBINI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Евгений Жуков, старший госинспектор Инспекции Государственного строительного надзора по Новосибирской области: «Такие замки на путях эвакуации не допускаются. Должны быть замки “отвертка”: человек пришёл, отвернул. Вот, всё, прошли. А было закрыто».

Олеся Герасименко, корреспондент: «Второй эвакуационный выход находится вон там. Попробуем до него добраться и посмотреть, насколько он безопасен. Вот первое препятствие — гора стульев. Её ещё нужно обойти. Вот сам эвакуационный выход. Как открыть ручку? Сил у меня на это не хватает, более того — вот этого взъема быть не должно. Полметра. А представьте, если человек себя плохо чувствует, надышался дыма — он просто эту преграду не преодолеет».

«Нажать, повернуть — тогда откроется», — поясняет владелец объекта. Это знает обученный специалист, а не окажись он рядом — как справиться с замысловатым замком? Даже схемы нет. Как нет и планов эвакуации. Инструменты, бытовой мусор, неожиданно — электропечь под ногами. Плюсы — противопожарная сигнализация работает, пожарный рукав исправен.

У инспекторов Госстройнадзора и сотрудников прокуратуры — другие вопросы: насколько законно возведена и эксплуатируется постройка? Часть документов владелец предъявил, однако то, что в них, по всей видимости, юристы знают лучше собственника.