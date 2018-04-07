Дополнительные средства будут выделены на льготные билеты для приморцев
Более 446,7 тысяч пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям.
Более 446,7 тысяч пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям.
Правительством России принято решение о выделении дополнительных средств на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году. О этом рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Правительством дано поручение дополнительно в этом вопросе разобраться. Уже прошло совещание у председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева. Первый шаг в этом направлении сделан. Полмиллиарда рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства России на субсидирование авиаперевозок на дальневосточном направлении в 2018 году. Поручение такое правительством дано», — сказал Александр Галушка.
«Программа требует увеличения финансирования. Будем работать над ее дальнейшим развитием», — добавил министр.
По данным Росавиации, в 2018 году более 446,7 тысяч пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая перелеты в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во Всероссийский детский центр «Океан».
На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей для Дальнего Востока.
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