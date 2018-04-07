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09:18 (мск), источник: VLADNEWS

Дополнительные средства будут выделены на льготные билеты для приморцев

Более 446,7 тысяч пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям.

Источник: VLADNEWS

Правительством России принято решение о выделении дополнительных средств на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году. О этом рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития РФ.

«Правительством дано поручение дополнительно в этом вопросе разобраться. Уже прошло совещание у председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева. Первый шаг в этом направлении сделан. Полмиллиарда рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства России на субсидирование авиаперевозок на дальневосточном направлении в 2018 году. Поручение такое правительством дано», — сказал Александр Галушка.

В программе субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

«Программа требует увеличения финансирования. Будем работать над ее дальнейшим развитием», — добавил министр.

По данным Росавиации, в 2018 году более 446,7 тысяч пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая перелеты в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во Всероссийский детский центр «Океан».

На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей для Дальнего Востока.

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