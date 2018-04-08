Лишнего не спросит: как кот и пес подружились и прославились
У лучших друзей Генри и Балу много общего: они оба провели
У лучших друзей Генри и Балу много общего: они оба провели
Их неожиданная дружба и любовь к долгим походам в горах штата Колорадо обеспечили им чрезвычайную популярность в соцсетях, граничащую с обожанием. В «Инстаграме» за их приключениями следят сотни тысяч человек.
Хозяева неразлучных друзей — Синтия Беннетт и Андре Сибилски — просто не верят своим глазам.
Синтия и Андре познакомились в Бостоне, но так как выросли они в
«Мы хотели отправиться на запад, поближе к большим горам, случайно попали в Колорадо и тут же решили туда переехать. И сделали это достаточно быстро», — сказала Синтия
Они стали ходить в походы в горы, а как только устроились на новом месте, решили увеличить свою семью и взять собаку из приюта для бездомных животных.
Там они сразу же заметили Генри — помесь немецкой овчарки, хаски, боксера, стаффордширского терьера и австралийской овчарки.
«Он был не старше всех остальных щенков, но при этом был в два раза их больше. Как только я зашла в клетку, чтобы с ним познакомиться, он залез ко мне на колени и улегся пузом кверху, — со смехом рассказывает Синтия. -Андре сразу понял, что мы берем этого щенка. Я уверена, что Генри сам нас выбрал».
Генри нашли на улице. Его отправили в приют для брошенных животных в Колорадо, который принимает также животных и из других штатов, если там недостаточно желающих забрать их к себе. Предками Генри были представители весьма активных пород, так что ему сразу понравились походы в горах и длинные прогулки.
Год спустя Синтия подумала, что слишком часто размещает в своих аккаунтах в соцсетях фотографии Генри, и решила, что было бы забавно создать ему собственный аккаунт.
За первые три года существования аккаунт Генри набрал 30 тысяч подписчиков. Но их число в разы выросло после того, как Синтия и Андре завели Балу.
«У Генри был серьезнейший страх разлуки — когда нас не было дома, он боялся, что его бросили. В такие дни у него был такой стресс, что он ничего не ел и не пил. Так что мы решили, что ему нужен приятель», — говорит Синтия.
«Я люблю ходить везде со своими животными, а в “Инстаграме” видела, что другие люди берут в походы своих кошек, которым это
Синтии и Андре понадобилось несколько месяцев для того, чтобы найти подходящего кота. «Ведь кошку же невозможно заставить
Неожиданная дружба
Как и Генри, Балу был найден в приюте. Хозяева его матери отказались ее стерилизовать, и, когда она родила восьмерых котят, они их тут же бросили.
«Как только Балу встретился с Генри, он сразу же к нему привязался. Привязался настолько, что если мне надо было его успокоить, я просто клала его рядом с Генри, и он тут же засыпал», — рассказывает Синтия.
«Уверена, Балу думает, что Генри — его мама», — продолжает она. По словам Синтии, первые несколько месяцев он даже пытался найти у него сосцы и покормиться.
Синтия также уверена, что кот считает себя собакой: «Если он видит, как
Фотографии и видеоролики с совместными прогулками кота и пса, на котоыре, кстати, Балу тоже выводят на поводке, стали невероятно популярными в соцсетях.
Синтия говорит, что ее родственники просто поражены популярностью питомцев: «Я рассказала об этом дедушке — он мой лучший друг. Он тоже любит ходить в походы, любит природу, мы всегда были близки. Он думает, что все это просто умопомрачительно».
У Андре обычная работа в офисе финансовой компании. Синтия же
«Бросить все и стать фотографом страшно, ведь это не очень стабильно в долгосрочной перспективе, но я все время повторяю моим подписчикам, что они изменили мою жизнь и позволяют мне делать то, что я обожаю», — говорит Синтия.
«Генри и Балу тоже от этого лучше — у меня теперь есть время путешествовать с ними и проводить с ними больше времени», — добавляет она.
Не все относятся ко всему этому положительно. Некоторые критикуют Синтию и Андре за то, что они так часто ходят в походы и тащат с собой питомцев, говорит Синтия.
«Как только вы становитесь известными, проявляется другая сторона медали, и с этим сложно жить. Я все время спрашиваю — а почему вы критикуете пса и кота? Я просто этого не понимаю», — недоумевает она.
При этом целом, подчеркивает Синтия, негативных отзывов довольно мало: «Это все не важно. Я читаю сотни комментов людей, которые говорят, что Генри и Балу скрашивают им день».
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