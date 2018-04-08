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12:16 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Лишнего не спросит: как кот и пес подружились и прославились

У лучших друзей Генри и Балу много общего: они оба провели какое-то время в приюте и оба любят ходить в походы. И у них множество поклонников, ведь Генри и Балу — пес и кот.

Их неожиданная дружба и любовь к долгим походам в горах штата Колорадо обеспечили им чрезвычайную популярность в соцсетях, граничащую с обожанием. В «Инстаграме» за их приключениями следят сотни тысяч человек.

Хозяева неразлучных друзей — Синтия Беннетт и Андре Сибилски — просто не верят своим глазам.

Синтия и Андре познакомились в Бостоне, но так как выросли они в Нью-Гемпшире и Техасе, городская жизнь не для них — им обоим нравится быть ближе к природе.

«Мы хотели отправиться на запад, поближе к большим горам, случайно попали в Колорадо и тут же решили туда переехать. И сделали это достаточно быстро», — сказала Синтия Би-би-си.

Они стали ходить в походы в горы, а как только устроились на новом месте, решили увеличить свою семью и взять собаку из приюта для бездомных животных.

Там они сразу же заметили Генри — помесь немецкой овчарки, хаски, боксера, стаффордширского терьера и австралийской овчарки.

«Он был не старше всех остальных щенков, но при этом был в два раза их больше. Как только я зашла в клетку, чтобы с ним познакомиться, он залез ко мне на колени и улегся пузом кверху, — со смехом рассказывает Синтия. -Андре сразу понял, что мы берем этого щенка. Я уверена, что Генри сам нас выбрал».

Генри нашли на улице. Его отправили в приют для брошенных животных в Колорадо, который принимает также животных и из других штатов, если там недостаточно желающих забрать их к себе. Предками Генри были представители весьма активных пород, так что ему сразу понравились походы в горах и длинные прогулки.

Год спустя Синтия подумала, что слишком часто размещает в своих аккаунтах в соцсетях фотографии Генри, и решила, что было бы забавно создать ему собственный аккаунт.

За первые три года существования аккаунт Генри набрал 30 тысяч подписчиков. Но их число в разы выросло после того, как Синтия и Андре завели Балу.

«У Генри был серьезнейший страх разлуки — когда нас не было дома, он боялся, что его бросили. В такие дни у него был такой стресс, что он ничего не ел и не пил. Так что мы решили, что ему нужен приятель», — говорит Синтия.

«Я люблю ходить везде со своими животными, а в “Инстаграме” видела, что другие люди берут в походы своих кошек, которым это очень-очень нравится», — продолжает она.

Синтии и Андре понадобилось несколько месяцев для того, чтобы найти подходящего кота. «Ведь кошку же невозможно заставить что-то делать», — говорит Синтия.

Неожиданная дружба

Как и Генри, Балу был найден в приюте. Хозяева его матери отказались ее стерилизовать, и, когда она родила восьмерых котят, они их тут же бросили.

«Как только Балу встретился с Генри, он сразу же к нему привязался. Привязался настолько, что если мне надо было его успокоить, я просто клала его рядом с Генри, и он тут же засыпал», — рассказывает Синтия.

«Уверена, Балу думает, что Генри — его мама», — продолжает она. По словам Синтии, первые несколько месяцев он даже пытался найти у него сосцы и покормиться.

Синтия также уверена, что кот считает себя собакой: «Если он видит, как кто-то выгуливает собаку, он сразу к ней подбегает, но если появляется другая кошка, он делает вид, что не видит ее и полостью ее игнорирует».

Фотографии и видеоролики с совместными прогулками кота и пса, на котоыре, кстати, Балу тоже выводят на поводке, стали невероятно популярными в соцсетях.

Синтия говорит, что ее родственники просто поражены популярностью питомцев: «Я рассказала об этом дедушке — он мой лучший друг. Он тоже любит ходить в походы, любит природу, мы всегда были близки. Он думает, что все это просто умопомрачительно».

У Андре обычная работа в офисе финансовой компании. Синтия же из-за популярности аккаунта Генри и Балу в «Инстаграме» решила все больше заниматься его развитием, так как она все равно всегда хотела быть фотографом. Популярность Генри и Балу уже привлекла нескольких спонсоров.

«Бросить все и стать фотографом страшно, ведь это не очень стабильно в долгосрочной перспективе, но я все время повторяю моим подписчикам, что они изменили мою жизнь и позволяют мне делать то, что я обожаю», — говорит Синтия.

«Генри и Балу тоже от этого лучше — у меня теперь есть время путешествовать с ними и проводить с ними больше времени», — добавляет она.

Не все относятся ко всему этому положительно. Некоторые критикуют Синтию и Андре за то, что они так часто ходят в походы и тащат с собой питомцев, говорит Синтия.

«Как только вы становитесь известными, проявляется другая сторона медали, и с этим сложно жить. Я все время спрашиваю — а почему вы критикуете пса и кота? Я просто этого не понимаю», — недоумевает она.

При этом целом, подчеркивает Синтия, негативных отзывов довольно мало: «Это все не важно. Я читаю сотни комментов людей, которые говорят, что Генри и Балу скрашивают им день».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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