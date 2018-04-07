Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктория Скрипаль сделала заявление о лжи Британии
Назван лучший автомобиль в мире
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Бондарчук в сверкающем платье блистала на модной презентации
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении под Дамаском — СМИ
В МИД поведали о резкой перемене ситуации у границ
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Двух пропавших девочек в Калининском районе нашли живыми

В Новосибирске 13-летняя Оксана Пономарева и 14-летняя Дарья Кузьмина, пропавшие 6 апреля, были найдены живыми, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Новосибирск.

— Сыграли свою роль репосты, публикации, совместная работа и полиции и волонтеров. Сейчас дети находятся уже с родителями, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщила руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

В это время полицией и добровольцами содружества волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» продолжаются поиски еще двух подростков: 15-летних Ксении Богдановой и Маргариты Сафроновой, которые пропали 4 апреля, когда ушли рано утром из дома на улице Фабричной. Их местонахождения по-прежнему неизвестно, хотя одна из их подруг, 14-летняя Кристина Степанищева, была найдена.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россиянин Никита Кучеров набрал 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ
Железнодорожные пути под Туапсе завалило камнями
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана
Российские ученые придумали грузовой лифт для Марса
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
В Канаде в результате ДТП погибли несколько хоккеистов
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь