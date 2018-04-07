Двух пропавших девочек в Калининском районе нашли живыми
В Новосибирске 13-летняя Оксана Пономарева и 14-летняя Дарья Кузьмина, пропавшие 6 апреля, были найдены живыми, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Новосибирск.
В Новосибирске 13-летняя Оксана Пономарева и 14-летняя Дарья Кузьмина, пропавшие 6 апреля, были найдены живыми, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Новосибирск.
— Сыграли свою роль репосты, публикации, совместная работа и полиции и волонтеров. Сейчас дети находятся уже с родителями, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщила руководитель инфогруппы
В это время полицией и добровольцами содружества волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» продолжаются поиски еще двух подростков: 15-летних Ксении Богдановой и Маргариты Сафроновой, которые пропали 4 апреля, когда ушли рано утром из дома на улице Фабричной. Их местонахождения
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