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10:00 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске школьников научат неотложной помощи

Школьный курс «На счету каждая жизнь» разработали в ДВГМУ.

В Хабаровске стартовали тренинги для детей по обучению навыкам оказания неотложной помощи. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это новый проект, который решили создать студенты и преподаватели Дальневосточного государственного медицинского университета.

 — Проект «На счету каждая секунда» мы запустили для того, чтобы у школьников 9−11 классов была не только теоретическая база школьной программы, но и практические навыки оказания помощи. Особое внимание акцентируется на первой неотложной помощи при внезапной остановке сердца, удушье инородным телом, кровотечении, — рассказывает заведующая кафедрой педиатрии, детских инфекционных болезней и неонатологии, профессор ДВГМУ Марина Рзянкина.

Группа студентов и их куратор выезжают в школы и там наглядно демонстрируют правила оказания неотложной помощи на симуляторах, которые привозят с собой. Затем дети отрабатывают полученные знания на этих же тренажёрах.

 — Пока у нас есть договор с несколькими школами, на базе которых мы будем проводить тренинги, но информация расходится быстро, поэтому к нам стали поступать заявки от других учреждений. Такие занятия интересны прежде всего самим школьникам, они очень живо интересуются уроками, стремятся как можно быстрее прийти на помощь нуждающимся, — дополнила Марина Рзянкина.

Организаторы уточнили, что позже они собираются оценить эффективность программ через анкетирование.

 — Сейчас занятия длятся по 45 минут, кстати, в обучении принимают участие не только студенты кафедры педиатрии, детских инфекционных болезней и неонатологии, но и учащиеся кафедры анестезиологии-реаниматологии, трансфузологии и скорой медицинской помощи. Такие тренинги продлятся до мая, а затем, после каникул, мы снова начнем занятия. Программу планируем расширять, будем принимать предложения и от самих школьников. Вполне возможно, что потом будем обучать и детей младшего возраста, — дополнил участник проекта студент Сергей Кукура.

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