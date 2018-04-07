В Хабаровске школьников научат неотложной помощи

В Хабаровске стартовали тренинги для детей по обучению навыкам оказания неотложной помощи. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это новый проект, который решили создать студенты и преподаватели Дальневосточного государственного медицинского университета.

— Проект «На счету каждая секунда» мы запустили для того, чтобы у школьников 9−11 классов была не только теоретическая база школьной программы, но и практические навыки оказания помощи. Особое внимание акцентируется на первой неотложной помощи при внезапной остановке сердца, удушье инородным телом, кровотечении, — рассказывает заведующая кафедрой педиатрии, детских инфекционных болезней и неонатологии, профессор ДВГМУ Марина Рзянкина.

Группа студентов и их куратор выезжают в школы и там наглядно демонстрируют правила оказания неотложной помощи на симуляторах, которые привозят с собой. Затем дети отрабатывают полученные знания на этих же тренажёрах.

— Пока у нас есть договор с несколькими школами, на базе которых мы будем проводить тренинги, но информация расходится быстро, поэтому к нам стали поступать заявки от других учреждений. Такие занятия интересны прежде всего самим школьникам, они очень живо интересуются уроками, стремятся как можно быстрее прийти на помощь нуждающимся, — дополнила Марина Рзянкина.

Организаторы уточнили, что позже они собираются оценить эффективность программ через анкетирование.