Около тысячи красноярцев вышли на митинг «За чистое небо»

Акция протеста началась в 12:00 и продлилась два часа. В это время в городе действовал режим «черного неба».

Митинг согласовала администрация Красноярска. Организаторы ожидали, что в нем примут участие до 3 тыс. человек. Но, по предварительным данным полиции, на акции протеста присутствовали около 700 человек.

Люди пришли целыми семьями, даже с малышами в колясках. Они принесли плакаты с призывами обратить внимание не только на грязный воздух, но и другие проблемы города: «Хватит строить в Академгородке», «Высотки на комбайновом — градостроительное преступление», «Прекратите вырубать деревья». Митинг посетил и. о. министра экологии края Владимир Часовитин, который отчитался о мерах, которые предпринимаются для улучшения экологической ситуации.

В Красноярске это уже четвертая экологическая акция протеста за последний год.

Как и в прошлые разы, горожане требовали: жестко контролировать и заметно снижать выбросы предприятий, газифицировать город (схема газификации уже согласована), внедрять экологичный транспорт, бороться с высокой запыленностью на городских улицах, прекратить вырубку деревьев, запретить новое строительство без оценки влияния на экологию Красноярска.