Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Кто такие родители-тигры и как они воспитывают детей
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
«Уголковые» Т-72М1 отличились в сражении в Сирии
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
10:25 (мск), источник: Newslab.ru

Около тысячи красноярцев вышли на митинг «За чистое небо»

7 апреля в красноярском Центральном парке состоялся митинг «За чистое небо». Это уже четвертая экологическая акция протеста за последний год.

Акция протеста началась в 12:00 и продлилась два часа. В это время в городе действовал режим «черного неба».

Митинг согласовала администрация Красноярска. Организаторы ожидали, что в нем примут участие до 3 тыс. человек. Но, по предварительным данным полиции, на акции протеста присутствовали около 700 человек.

Люди пришли целыми семьями, даже с малышами в колясках. Они принесли плакаты с призывами обратить внимание не только на грязный воздух, но и другие проблемы города: «Хватит строить в Академгородке», «Высотки на комбайновом — градостроительное преступление», «Прекратите вырубать деревья». Митинг посетил и. о. министра экологии края Владимир Часовитин, который отчитался о мерах, которые предпринимаются для улучшения экологической ситуации.

В Красноярске это уже четвертая экологическая акция протеста за последний год.

Как и в прошлые разы, горожане требовали: жестко контролировать и заметно снижать выбросы предприятий, газифицировать город (схема газификации уже согласована), внедрять экологичный транспорт, бороться с высокой запыленностью на городских улицах, прекратить вырубку деревьев, запретить новое строительство без оценки влияния на экологию Красноярска.

Напомним, первый санкционированный митинг «За чистое небо» прошел на Красной площади Красноярска 18 марта 2017 года и собрал около полутора тысяч человек. Второй митинг, тоже законный, был в декабре 2017 года в красноярском сквере «Серебряный». В третий раз люди вышли уже на несанкционированный митинг на площадь перед краевой администрацией в феврале этого года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Около тысячи красноярцев вышли на митинг «За чистое небо»
Прапорщик элитной части избил призывника из Красноярска и спрятал его
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Экипаж судна «Норд» отпустили на свободу без капитана
Российские ученые придумали грузовой лифт для Марса
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
В Канаде в результате ДТП погибли несколько хоккеистов
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Спорт
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф Питерцы уже четыре с половиной периода не могут забить
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь