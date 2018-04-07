Около тысячи красноярцев вышли на митинг «За чистое небо»
7 апреля в красноярском Центральном парке состоялся митинг «За чистое небо». Это уже четвертая экологическая акция протеста за последний год.
7 апреля в красноярском Центральном парке состоялся митинг «За чистое небо». Это уже четвертая экологическая акция протеста за последний год.
Акция протеста началась в 12:00 и продлилась два часа. В это время в городе действовал режим «черного неба».
Митинг согласовала администрация Красноярска. Организаторы ожидали, что в нем примут участие до 3 тыс. человек. Но, по предварительным данным полиции, на акции протеста присутствовали около 700 человек.
Люди пришли целыми семьями, даже с малышами в колясках. Они принесли плакаты с призывами обратить внимание не только на грязный воздух, но и другие проблемы города: «Хватит строить в Академгородке», «Высотки на комбайновом — градостроительное преступление», «Прекратите вырубать деревья». Митинг посетил и. о. министра экологии края Владимир Часовитин, который отчитался о мерах, которые предпринимаются для улучшения экологической ситуации.
В Красноярске это уже четвертая экологическая акция протеста за последний год.
Как и в прошлые разы, горожане требовали: жестко контролировать и заметно снижать выбросы предприятий, газифицировать город (схема газификации уже согласована), внедрять экологичный транспорт, бороться с высокой запыленностью на городских улицах, прекратить вырубку деревьев, запретить новое строительство без оценки влияния на экологию Красноярска.
Напомним, первый санкционированный митинг «За чистое небо» прошел на Красной площади Красноярска 18 марта 2017 года и собрал около полутора тысяч человек. Второй митинг, тоже законный, был в декабре 2017 года в красноярском сквере «Серебряный». В третий раз люди вышли уже на несанкционированный митинг на площадь перед краевой администрацией в феврале этого года.
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