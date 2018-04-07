Приморцам станет проще слетать в Хабаровск
В определённые дни и часы.
В определённые дни и часы.
В летний период из Владивостока будет введен дополнительный авиарейс в Хабаровск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
С 1 мая по 18 сентября дополнительный рейс по маршруту Владивосток Хабаровск Владивосток будет выполнять авиакомпания «Аврора» на воздушном судне Q400. Рейс HZ4541 будет вылетать из Хабаровска в столицу Приморья в понедельник в 11:45, обратно из Владивостока в Хабаровск на следующий день, во вторник, в 06:40.
Отметим, в Хабаровск из Приморья также регулярно выполняется рейс межрегиональной авиации по маршруту Дальнереченск Хабаровск и обратно на самолете краевой авиации DHC-6.
Напомним, исключительное значение воздушного транспорта для дальневосточных регионов подчеркнул президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, которое прошло в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре прошлого года.
Созданная в Приморье система субсидирования авиаперелетов, благодаря которой только в 2017 году услугами малой авиации смогли воспользоваться около 40 тысяч человек, была положительно отмечена на заседании рабочей группы по мониторингу исполнения поручений Президента России, данных в ходе заседания Государственного совета РФ и его президиума в сентябре прошлого года и призванных обеспечить комплексное развитие регионов Дальнего Востока.
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