Приморцам станет проще слетать в Хабаровск

Источник: VLADNEWS

В летний период из Владивостока будет введен дополнительный авиарейс в Хабаровск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

С 1 мая по 18 сентября дополнительный рейс по маршруту Владивосток Хабаровск Владивосток будет выполнять авиакомпания «Аврора» на воздушном судне Q400. Рейс HZ4541 будет вылетать из Хабаровска в столицу Приморья в понедельник в 11:45, обратно из Владивостока в Хабаровск на следующий день, во вторник, в 06:40.

Отметим, в Хабаровск из Приморья также регулярно выполняется рейс межрегиональной авиации по маршруту Дальнереченск Хабаровск и обратно на самолете краевой авиации DHC-6.

Три самолёта DHC-6 Twin Otter 400 приобретены за счёт краевого бюджета, чтобы выполнять авиаперевозки по Приморью. В январе самолеты DHC-6 достигли 10 тысяч часов налета.

Напомним, исключительное значение воздушного транспорта для дальневосточных регионов подчеркнул президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, которое прошло в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре прошлого года.