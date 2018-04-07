Просто о здоровье: как питаться после 40, чтобы не набрать вес

Источник: Sputnik.by

Всем известно, что женщина молода и привлекательна в любом возрасте. Но годы все-таки берут свое. Чтобы быть всегда в форме, нельзя давать себе расслабиться и прежде всего в еде. Особенно после 40, когда метаболизм у организма значительно замедляется.

Чтобы всегда быть в форме, надо пересмотреть правила питания и всегда придерживаться нескольких несложных принципов.

1. Принцип необходимости. «Ем, только когда голоден», — должны вы однажды сказать себе. И не поддаваться больше никаким соблазнам.

Почему это так важно? Ближе к 40 годам и далее начинает замедляться обмен веществ. Организм потратит на переваривание еды свои «расходные материалы» — ферменты, для конечного расщепления. А этого добра у женщин — конечное число. И чем меньше ферментов, тем ближе старость. Без ферментов пища в организме будет гнить, бродить, но не перевариваться, не расщепляться на необходимые составляющие.

Именно поэтому рацион должен быть богат сырыми фруктами и ягодами в первой половине дня и сырыми овощами во второй половине дня.

Из фруктов и ягод чемпионами по содержанию ферментов являются: папайя, манго, бананы, киви, ананас, брусника, клюква, черника, малина; из овощей: безусловно, все виды капусты (брокколи, брюссельская, белокочанная), тыква, кабачок, морковь, свекла, репа и, конечно бобовые: чечевица и фасоль. Зелень тоже имеет свои приоритеты. Желательно, чтобы на столе всегда были петрушка, укроп, сельдерей и кресс-салат.

Лучше замачивать ее перед употреблением на 5−7 минут в слабом растворе уксуса, с последующим ополаскиванием чистой водой, так как она растет на земле, и споры гельминтов легко могут попасть и храниться на ней. Абрикосы занимают отдельное место в списке питания для молодости. Они отмечены даже в древних текстах, которые хранят секреты ухода за собой красавиц Древнего Египта и Востока. Уникальность по витаминному и минеральному составу этого фрукта переоценить невозможно.

2. Достаточность. Всем известно, что желудок — это мышца и она способна растягиваться. Физиологически желудок имеет объем 250−300 граммов. С учетом того, что метаболизм замедляется примерно на 40%, нужно понимать, какой объем пищи минимально достаточен для вас.

Обязательно анализируйте, какая у вас физическая нагрузка в течение дня и в целом насколько активен ваш образ жизни.

Объем пищи должен быть минимальный, но сбалансированный по жирам, белкам, углеводам, витаминам, минералам и т. д. Если организм не получит свою норму по этим позициям, он будет опять и опять провоцировать вас к приему пищи.

3. Усвояемость продукта. Очень важен способ приготовления блюда. Многие продукты при термической обработке теряют свои свойства и становятся бесполезными для организма, а другие меняют свой гликемический индекс и из полезных становятся почти опасными.

Полезная сырая морковь при варке полностью теряет свои полезные свойства и становится продуктом, повышающим уровень глюкозы в крови.

Идеально готовить еду при температуре 60 градусов. При таком режиме не разрушаются ни белки, ни витамины, в особенности важный для нас витамин С. Используйте посуду с датчиками температуры или рассекатели огня.

4. Натуральность и экологичность. В современном мире актуальным становится вопрос экологичности и натуральности продуктов, которые мы употребляем в пищу, а также самой еды. Если вы действительно решили жить долго молодой и здоровой, полезно будет иметь у себя справочник от группы ГринПис по расшифровке Е-добавок. Употребляйте в пищу продукты с маленьким сроком хранения. Например, кисломолочная продукция в норме не должна храниться более 7−12 дней.

5. Сезонность. Один из принципов питания английской королевы. Старайтесь зря не шокировать организм и свою пищеварительную систему экзотическими продуктами, к которым наш организм не привык.

Когда один сезон сменяет другой, наш организм тоже перестраивает свой метаболизм согласно местности, в которой мы живем. Зимой хочется горячих и жирных блюд, потому что необходима энергия, чтобы поддерживать температуру внутренних органов, так как идет большая теплоотдача во внешнюю среду, а летом хочется холодных супов, сочной зелени и фруктов, потому что идет максимальная потеря жидкости и солей.

6. Адекватность. Помимо баланса между съеденным и потраченным, необходимо анализировать, когда и что вы едите. Например, нельзя плотно есть непосредственно перед походом в баню и сразу после нее, также дела обстоят и с походом в спортзал; если сильно устали, пища должна быть легкой. Организм достаточно потратил сил в течение дня, и ему трудно изыскивать дополнительные резервы на переваривание сложной пищи.

7. Разгрузка. Обязательно один раз в неделю устраивайте себе разгрузочные дни. Все в этом мире нуждается в отдыхе, и наш организм тоже. Эта истина известна всем народам. Практически в любой вере присутствуют посты, когда соблюдаются определенные пищевые правила и ограничения.

8. Полезное голодание. Проводите периодически своему организму генеральную уборку. Устраивайте себе 4−5 дней голода на воде. Это обязательное условие для сохранения молодости и здоровья. В 2016 году японец Ёсинори Осуми, специалист по клеточной биологии, получил Нобелевскую премию в разделе «физиология и медицина» за открытие механизмов аутофагии. Обобщенно, это процесс переработки ненужных частей клетки, так называемого «клеточного мусора» самой клеткой и организмом в целом в абсолютном голоде. При голоде через 4−5 дней в процесс переработки могут включаться и онкообразования. Организм очищает себя сам. Поэтому решать вам, насколько ваш организм будет чист и здоров.

9. Совместимость продуктов. Несовместимость продуктов может негативно влиять не только на вес, но и на здоровье человека, вызывая дисбаланс пищеварительных процессов, иногда это может заканчиваться смертельными случаями.

Формируя порционную тарелку, обязательно помните по рН-равенство (баланс между закисляющими и ощелачивающими продуктами). Их легко найти в пищевых таблицах-справочниках. Закисление организма ведет к преждевременному старению, разрушению клеток и замедлению роста новых. Наш организм имеет слабощелочной рН внутренней среды, и любое нарушение этой идиллии ведет к повышенному износу и разрушению организма.

Понятно, что к 40 годам многие системы органов подходят к рубежу износостойкости. За такой период жизни нервная система перенесла множество стрессов и нуждается в дополнительной заботе. Поэтому в рационе обязательно должны в большом количестве присутствовать продукты, богатые лецитином и полиненасыщенными жирными кислотами. Они входят в состав миелиновых оболочек, обволакивающих наши нервные волокна.

Очень важен магний и фосфор для работы ЦНС и обменных процессов всего организма.

После 40 идет активная перестройка гормональной системы, в частности снижение выработки гормонов эстрогена и прогестерона, поэтому чаще в рацион необходимо добавлять продукты, богатые фитоэстрогенами: соя, сыр тофу, кунжут.

Из-за снижения уровня половых гормонов начинает хуже усваиваться кальций, поэтому его количество в нашем рационе должно быть увеличено. Хорошо ежедневное употребление кисломолочной продукции, но важно не употреблять кисломолочную продукцию с нулевым показателем жира. Чтобы кальций усвоился, необходима желчь, а она будет выделяться только на присутствие жира в продукте.

После 40 в организме начинается процесс замещения мышечной ткани жировой, поэтому становится жизненно необходима не только физическая нагрузка, но и повышенное присутствие белка в организме. Все в нашем организме состоит из белка, в частности важны для молодости структурные белки кожи и внутренних органов (эластин и коллаген), а также соединительной ткани — организм нуждается в заботе, поэтому обратите внимание на блюда, содержащие желатин или агар-агар, и в целом на белковое питание.

Для синтеза эластина, коллагена, гормонов, здоровья суставов очень важны цинк и сера. И с едой мы их практически недополучаем. Обратите внимание на продукты, которые богаты ими, это 100% добавит вам молодости.

Сохраняет нашу молодость и хороший сон. К 40 годам могут начаться перебои со сном. Его регулирует в том числе гормон мелатонин, поэтому надо добавить в рацион продукты, стимулирующие его выработку. Выспавшись, вы сохраните себе молодость и хорошее настроение.

Всегда контролируйте уровень витамина D в крови. Прогулки на свежем воздухе помогают его синтезировать, а также улучшают обмен веществ и вентиляцию легких, стимулируют кровообращение и укрепляют кости.

Стремитесь к тому, чтобы суточная калорийность вашей пищи не превышала 1200−1400 килокалорий.