На Пасху троллейбусы и автобусы будут ходить до полуночи
Общественный транспорт в Кишиневе сегодня работает по особому графику.
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Общественный транспорт в Кишиневе сегодня работает по особому графику.
Общественный транспорт в Кишиневе сегодня работает по особому графику. В мэрии сообщили, что троллейбусы и автобусы будут ходить до полуночи, а маршрутки — и позже.
Также решено, что 8 и 9 апреля число автобусов на 10-м маршруте — до Гратиешт, на 26-м — до улицы Дойна и на 28-м — до Хулбоаки будет установлено в зависимости от пассажиропотока.
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