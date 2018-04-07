На Пасху троллейбусы и автобусы будут ходить до полуночи

Общественный транспорт в Кишиневе сегодня работает по особому графику. В мэрии сообщили, что троллейбусы и автобусы будут ходить до полуночи, а маршрутки — и позже.



Также решено, что 8 и 9 апреля число автобусов на 10-м маршруте — до Гратиешт, на 26-м — до улицы Дойна и на 28-м — до Хулбоаки будет установлено в зависимости от пассажиропотока.