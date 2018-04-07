Первые купола доставлены на стройку собора в центре Владивостока ...

Первые купола доставлены на стройку Преображенского собора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Владивостокской епархии.

«Это, пожалуй, одно из лучших событий, случившихся накануне Светлой Пасхи Христовой! Даст Бог, к радости горожан над Владивостоком к осени вознесутся золотоглавые купола главного храма приморской столицы!» — отметил секретарь Владивостокской епархии протоиерей Игорь Талько.

«Детали, необходимые для сборки куполов, доставляются на стройку 40-тонными контейнерами, собирать купола строители будут уже на месте, прямо у стен собора. А к их установке планируется приступить в конце лета — в июле-августе», — сообщил главный архитектор стройки А. С. Котляров.

Отметим, что первые контейнеры пришли на стройку в Вербное воскресенье. Всего в партию груза, поставляемого от производителя церковного убранства из Ростовской области, входят четыре основных купола.