Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Миллера на попадание в санкционный список
Назван лучший автомобиль в мире
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Япония хочет поставить Россию на колени - СМИ
Дружба России и Белоруссии на грани войны - СМИ
Козловский: в России сплошная ненависть и хамство
Экс-муж Дайнеко поведал, что пережил в браке с ней
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Макароны назвали диетической едой
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
12:43 (мск), источник: VLADNEWS

Первые купола доставлены на стройку собора в центре Владивостока

Ожидается поставка большого купола.

Первые купола доставлены на стройку Преображенского собора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Владивостокской епархии.

«Это, пожалуй, одно из лучших событий, случившихся накануне Светлой Пасхи Христовой! Даст Бог, к радости горожан над Владивостоком к осени вознесутся золотоглавые купола главного храма приморской столицы — отметил секретарь Владивостокской епархии протоиерей Игорь Талько.

«Детали, необходимые для сборки куполов, доставляются на стройку 40-тонными контейнерами, собирать купола строители будут уже на месте, прямо у стен собора. А к их установке планируется приступить в конце лета — в июле-августе», — сообщил главный архитектор стройки А. С. Котляров.

Отметим, что первые контейнеры пришли на стройку в Вербное воскресенье. Всего в партию груза, поставляемого от производителя церковного убранства из Ростовской области, входят четыре основных купола.

В последующие месяцы ожидается также поставка большого купола.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Приморцу не удалось заработать "легких" денег ...
Первые купола доставлены на стройку собора в центре Владивостока ...
США: Россия сама виновата в продолжающейся изоляции от Запада
Девушка оригинально проучила незнакомку, назвавшую ее толстой
Хакерская атака привела к сбоям популярных сайтов Рунета
Япония представила свою первую морскую пехоту со времен войны
В ДТП в Канаде погибли юные хоккеисты
Назван самый богатый человек Европы
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на санкции США будет жестким
Спорт
Впали в безумие: самая сумасшедшая неделя в истории UFC Турнир UFC 223, в главном поединке которого выступит россиянин Хабиб Нурмагомедов, стал одним из самых скандальных в истории промоушена еще до своего старта
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь