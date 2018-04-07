Три девочки с тату найдены живыми в Новосибирске

Татуированная надпись «ЮНОСТЬ», шрам на ухе, выбритая бровь — таковы были отличительные приметы трех школьниц, которые бесследно пропали 4 апреля в Новосибирске. Их разыскивали полиция и волонтеры.

Около 10.30 утра отправились три подружки-неформалки на улицу Фабричная, где проживала бабушка одной из них, и с тех пор об их местонахождении ничего не было известно. Пропали Кристина С. 2003 года рождения, Ксения Б. и Маргарита С. 2002 года рождения. Сегодня, 7 апреля, девочки благополучно нашлись. Где они пропадали более суток — не сообщается.