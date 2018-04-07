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11:23 (мск), источник: VN.ru

Три девочки с тату найдены живыми в Новосибирске

«Спасибо всем, и тем, кто помогал в поиске, и тем, кто делал репост ориентировок, — сообщает паблик поискового отряд “Лиза Алерт”. — Все три девочки найдены и они живы».

Татуированная надпись «ЮНОСТЬ», шрам на ухе, выбритая бровь — таковы были отличительные приметы трех школьниц, которые бесследно пропали 4 апреля в Новосибирске. Их разыскивали полиция и волонтеры.

Около 10.30 утра отправились три подружки-неформалки на улицу Фабричная, где проживала бабушка одной из них, и с тех пор об их местонахождении ничего не было известно. Пропали Кристина С. 2003 года рождения, Ксения Б. и Маргарита С. 2002 года рождения. Сегодня, 7 апреля, девочки благополучно нашлись. Где они пропадали более суток — не сообщается.

Добавим, что только с начала года и только в поисковый отряд «Маяк» поступило 92 обращения о пропаже людей в Новосибирске. Многие из них были найдены еще на стадии сбора и проверки поступившей информации. При участии волонтеров были найдены 43 человека, их них восемь детей и подростков. Один человек, увы, был найден погибшим. Из поступивших заявок не найденными остаются четыре человека.

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