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12:12 (мск), источник: 36on.ru

Пропавшего под Воронежем учителя нашли живым

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили об окончании поисков 30-летнего Алексея Сишненко. Мужчину нашли, он жив.

Напомним, что Алексей пропал 25 марта. Житель села Репьевка уехал за покупками в Воронеж на своем автомобиле «Рено Логан» и больше не выходил на связь. Как сообщили волонтеры накануне вечером, 6 апреля, Алексей Сишненко был обнаружен, он жив. Где мужчина пропадал больше двух недель пока неизвестно.

Отметим, что 6 апреля стало известно об окончании поисков еще двух пропавших без вести воронежцев. К сожалению, у этой истории оказался далеко не счастливый конец: Кирилл Б. и Константина У. были убиты, их тела нашли в лесополосе у Тепличного.

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