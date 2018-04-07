Пропавшего под Воронежем учителя нашли живым

Напомним, что Алексей пропал 25 марта. Житель села Репьевка уехал за покупками в Воронеж на своем автомобиле «Рено Логан» и больше не выходил на связь. Как сообщили волонтеры накануне вечером, 6 апреля, Алексей Сишненко был обнаружен, он жив. Где мужчина пропадал больше двух недель пока неизвестно.

Отметим, что 6 апреля стало известно об окончании поисков еще двух пропавших без вести воронежцев. К сожалению, у этой истории оказался далеко не счастливый конец: Кирилл Б. и Константина У. были убиты, их тела нашли в лесополосе у Тепличного.