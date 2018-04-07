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11:54 (мск), источник: Интерфакс

Газон на «Казань Арене» будет готов к началу мая

Казань. 7 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Подрядчик по техническому обслуживанию футбольного поля на стадионе «Казань Арена» ГК «Спортико» не сомневается, что к концу апреля — началу мая газон на «Казань Арене» будет готов к принятию любого уровня соревнований.

«Нет никаких сомнений, что конец апреля начало мая у нас будет достаточно плотный и полностью готовый по визуальным и спортивным характеристикам к любому уровню соревнований газон», — сказал журналистам генеральный директор ГК «Спортико» Эдуард Краснов.

Он отметил, что на сегодняшний день проведён целый комплекс агротехнических мероприятий и уже можно видеть, что газон устойчиво растёт.

Министр по делам молодёжи и спорту Татарстана Владимир Леонов также отметил, что газон теперь выглядит не так, как во время матча между «Рубином» и «Спартаком» 17 марта, когда он вызвал много критики и вопросов.

«У нас ещё есть несколько недель, чтобы его (газон — ИФ) полностью подготовить, чтобы он соответствовал всем показателям. И мы предполагаем, что к 1 мая все работы будут произведены», — добавил В. Леонов.

Также он сообщил, что коллегиальным решением были перенесены два домашних матча футбольного клуба «Рубин» на стадион «Центральный», который является резервным стадионом.

«На “Казань Арену” планируется вернуться 6 либо 7 мая для проведения тестового матча в рамках подготовки к чемпионату мира матча РФПЛ “Рубин” — “Уфа”», — сказал В. Леонов.

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