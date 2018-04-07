Газон на «Казань Арене» будет готов к началу мая

«Нет никаких сомнений, что конец апреля начало мая у нас будет достаточно плотный и полностью готовый по визуальным и спортивным характеристикам к любому уровню соревнований газон», — сказал журналистам генеральный директор ГК «Спортико» Эдуард Краснов.

Он отметил, что на сегодняшний день проведён целый комплекс агротехнических мероприятий и уже можно видеть, что газон устойчиво растёт.

Министр по делам молодёжи и спорту Татарстана Владимир Леонов также отметил, что газон теперь выглядит не так, как во время матча между «Рубином» и «Спартаком» 17 марта, когда он вызвал много критики и вопросов.

«У нас ещё есть несколько недель, чтобы его (газон — ИФ) полностью подготовить, чтобы он соответствовал всем показателям. И мы предполагаем, что к 1 мая все работы будут произведены», — добавил В. Леонов.

Также он сообщил, что коллегиальным решением были перенесены два домашних матча футбольного клуба «Рубин» на стадион «Центральный», который является резервным стадионом.