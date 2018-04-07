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13:27 (мск), источник: Нижегородская правда

Пропавший нижегородец найден живым

«Святкин Илья Иванович, 31 год. Найден, Жив! Всем спасибо за помощь!». Пропавший нижегородец найден. Поиск остановлен.

Илья Святкин пропал 4 апреля. Родственники забили тревогу. «04 апреля (среда) 2018 года уехал из дома с ул. Свободы, д. 120 предположительно в верхнюю часть города. Вечером, возможно, был в районе ст. Варя», — было отмечено в сообщении.

Ранее «Нижегородская правда» писала, что в Нижнем Новгороде были найдены два мальчика, которые пропали по дороге из школы домой.

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