Пропавший нижегородец найден живым

Илья Святкин пропал 4 апреля. Родственники забили тревогу. «04 апреля (среда) 2018 года уехал из дома с ул. Свободы, д. 120 предположительно в верхнюю часть города. Вечером, возможно, был в районе ст. Варя», — было отмечено в сообщении.