Пропавший нижегородец найден живым
«Святкин Илья Иванович, 31 год. Найден, Жив! Всем спасибо за помощь!». Пропавший нижегородец найден. Поиск остановлен.
«Святкин Илья Иванович, 31 год. Найден, Жив! Всем спасибо за помощь!». Пропавший нижегородец найден. Поиск остановлен.
Илья Святкин пропал 4 апреля. Родственники забили тревогу. «04 апреля (среда) 2018 года уехал из дома с ул. Свободы, д. 120 предположительно в верхнюю часть города. Вечером, возможно, был в районе ст. Варя», — было отмечено в сообщении.
Ранее «Нижегородская правда» писала, что в Нижнем Новгороде были найдены два мальчика, которые пропали по дороге из школы домой.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.