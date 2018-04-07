Мемориальную доску в память о поэте Евгении Евтушенко установили в Братске
Она располагается на фасаде «Дворца детского и юношеского творчества».
Она располагается на фасаде «Дворца детского и юношеского творчества».
Мемориальную доску в память о Евгении Евтушенко установили в Братске. Она располагается на фасаде «Дворца детского и юношеского творчества». В прошлом году этому учреждению было присвоено имя поэта. Автором работы стал художник Андрей Артемьев.
— Мы гордимся тем, что нашему Дворцу присвоено имя Евгения Евтушенко, — сказала директор Любовь Панасенкова на митинге в честь открытия мемориальной доски. — Это воодушевляет молодых братчан на творчество и увлечение литературой.
Она добавила, что во Дворце есть свой поэтический клуб «Братские Роднички». Им руководит член Союза писателей России, поэт Владимир Корнилов.
После митинга в учреждении состоялся вечер памяти Евгения Евтушенко, на котором дети читали произведения поэта, исполняли песни на его стихи.
Напомним, что советский поэт Евгений Евтушенко родился в 1933 году на станции Зима Иркутской области. Он часто бывал в Братске, а в середине 60-х написал поэму «Братская ГЭС». Евтушенко является лауреатом многочисленных международных литературных премия, его произведения переведены более, чем на 70 языков мира. Поэта не стало 1 апреля 2017 года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.