Мемориальную доску в память о поэте Евгении Евтушенко установили в Братске

Мемориальную доску в память о Евгении Евтушенко установили в Братске. Она располагается на фасаде «Дворца детского и юношеского творчества». В прошлом году этому учреждению было присвоено имя поэта. Автором работы стал художник Андрей Артемьев.

— Мы гордимся тем, что нашему Дворцу присвоено имя Евгения Евтушенко, — сказала директор Любовь Панасенкова на митинге в честь открытия мемориальной доски. — Это воодушевляет молодых братчан на творчество и увлечение литературой.

Она добавила, что во Дворце есть свой поэтический клуб «Братские Роднички». Им руководит член Союза писателей России, поэт Владимир Корнилов.

После митинга в учреждении состоялся вечер памяти Евгения Евтушенко, на котором дети читали произведения поэта, исполняли песни на его стихи.