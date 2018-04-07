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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС опубликовало список водоемов, опасных для любителей подледной рыбалки

В МЧС предупреждают: из-за теплой погоды лед на водоемах разрушается катастрофически быстро. В связи с этим они настоятельно рекомендуют рыбакам закрыть сезон подледной ловли.

Источник: Комсомольская правда

— На изменение ледовой обстановки на водоемах активно влияет весенняя погода, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — Лед набирает влагу и теряет свою прочность. Игольчатая структура льда — верный признак его опасности. При ветреной погоде велика вероятность отрыва льдин.

Опаснее всего сейчас Среднеуральское, Рефтинское и Белоярское водохранилища. Там опасность отрыва льдин особенно высока, так как в эти водоемы сбрасывается теплая вода с местных предприятий.

— Относительно безопасными для рыбалки остаются небольшие озера на севере области, однако и там при выходе на лед следует в полной мере соблюдать меры безопасности и правила поведения на весеннем льду, — добавили в ГУ МЧС по Свердловской области. — 10−15 минут пребывания в ледяной воде опасны для жизни.

Специалисты рекомендуют рыбакам дождаться, когда лед сойдет и можно будет ловить рыбу с берега или с лодки.

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