МЧС опубликовало список водоемов, опасных для любителей подледной рыбалки

Источник: Комсомольская правда

— На изменение ледовой обстановки на водоемах активно влияет весенняя погода, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. — Лед набирает влагу и теряет свою прочность. Игольчатая структура льда — верный признак его опасности. При ветреной погоде велика вероятность отрыва льдин.

Опаснее всего сейчас Среднеуральское, Рефтинское и Белоярское водохранилища. Там опасность отрыва льдин особенно высока, так как в эти водоемы сбрасывается теплая вода с местных предприятий.

— Относительно безопасными для рыбалки остаются небольшие озера на севере области, однако и там при выходе на лед следует в полной мере соблюдать меры безопасности и правила поведения на весеннем льду, — добавили в ГУ МЧС по Свердловской области. — 10−15 минут пребывания в ледяной воде опасны для жизни.