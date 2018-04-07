МЧС опубликовало список водоемов, опасных для любителей подледной рыбалки
В МЧС предупреждают:
В МЧС предупреждают:
— На изменение ледовой обстановки на водоемах активно влияет весенняя погода, — сообщают в
Опаснее всего сейчас Среднеуральское, Рефтинское и Белоярское водохранилища. Там опасность отрыва льдин особенно высока, так как в эти водоемы сбрасывается теплая вода с местных предприятий.
— Относительно безопасными для рыбалки остаются небольшие озера на севере области, однако и там при выходе на лед следует в полной мере соблюдать меры безопасности и правила поведения на весеннем льду, — добавили в ГУ МЧС по Свердловской области. — 10−15 минут пребывания в ледяной воде опасны для жизни.
Специалисты рекомендуют рыбакам дождаться, когда лед сойдет и можно будет ловить рыбу с берега или с лодки.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.