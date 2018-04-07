Заморозки ожидаются на юге Казахстана
Штормовое предупреждение объявил «Казгидромет» в связи с заморозками в Кызылординской и
Штормовое предупреждение объявил «Казгидромет» в связи с заморозками в Кызылординской и
АСТАНА, 7 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют в двух областях Казахстана заморозки, сообщает госметеослужба «Казгидромет».
«Ночью 8 апреля в Кызылординской области, ночью 10 апреля в
Также же сообщается, что вероятность шторма составляет 90−95%.
Ранее сообщалось, что над северными районами Казахстана расположился очередной циклон, который будет оказывать влияние на погоду во всех областях республики.
В предстоящие трое суток в северных областях с арктическими холодным фронтом ожидаются мокрый снег, ночью туман и гололед.
В южной половине республики предполагаются дожди, местами сильные, гроза, сильный порывистый ветер. Ожидается и колебание температуры воздуха: с осадками резкое ее понижение, а при прояснении быстрое повышение.
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