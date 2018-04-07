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11:54 (мск), источник: Sputniknews.kz

Заморозки ожидаются на юге Казахстана

Штормовое предупреждение объявил «Казгидромет» в связи с заморозками в Кызылординской и Южно-Казахстанской областях.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют в двух областях Казахстана заморозки, сообщает госметеослужба «Казгидромет».

«Ночью 8 апреля в Кызылординской области, ночью 10 апреля в Южно-Казахстанской области ожидаются местами заморозки 2 градуса», — говорится в сообщении.

Также же сообщается, что вероятность шторма составляет 90−95%.

Ранее сообщалось, что над северными районами Казахстана расположился очередной циклон, который будет оказывать влияние на погоду во всех областях республики.

В предстоящие трое суток в северных областях с арктическими холодным фронтом ожидаются мокрый снег, ночью туман и гололед.

В южной половине республики предполагаются дожди, местами сильные, гроза, сильный порывистый ветер. Ожидается и колебание температуры воздуха: с осадками резкое ее понижение, а при прояснении быстрое повышение.

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