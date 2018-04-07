Ростовчане жалуются на стихийный рынок на автобусной остановке

— Это вообще законно? Мало того, что эти продавцы занимают все больше и больше территории, оставляя людям островки свободного места, так они еще умудряются засорить своими отходами газоны и область возле памятника. Кругом их картонные обрезки, бутылки, поломанные корзинки, бычки от сигарет. Лавочки у памятника постоянно заняты их вещами, — возмущается ростовчанка. — Неужели нельзя отойти на свободную территорию, хотя бы пройти через переход в сторону храма и торговать там?!