Ростовчане жалуются на стихийный рынок на автобусной остановке

— Это вообще законно? Мало того, что эти продавцы занимают все больше и больше территории, оставляя людям островки свободного места, так они еще умудряются засорить своими отходами газоны и область возле памятника. Кругом их картонные обрезки, бутылки, поломанные корзинки, бычки от сигарет. Лавочки у памятника постоянно заняты их вещами, — возмущается ростовчанка. — Неужели нельзя отойти на свободную территорию, хотя бы пройти через переход в сторону храма и торговать там?!
Девушка также отметила, что товары на стихийном рынке — фрукты, овощи, зелень, колбаса — весь день лежат возле проезжей части, пропитываются выхлопами и пылью. Она выразила надежду, что полиция не оставит это без внимания.
Напомним, стражи порядка и сотрудники районных администраций время от времени выходят на рейды против уличной торговли, в том числе и той, что создает помехи движению пешеходов.
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