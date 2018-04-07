9 апреля улицу Новороссийскую в Краснодаре на неделю закроют для движения

С 9 по 15 апреля по ул. Новороссийской — от Северной до Шевченко в продолжение уже начатых работ по чистовому асфальтированию будут временно перекрывать движение на отдельных участках дороги.

— Со следующей недели подрядная организация переходит к основной части работ по чистовому асфальтированию ремонтируемого участка ул. Новороссийской. Они будут производиться по всей ширине дороги и на всем её протяжении. В связи с этим, проезд транспорта с 9 по 15 апреля на отдельных участках здесь будет закрыт, — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он также добавил, что с 08.00 9 апреля будет закрыт для проезда первый участок ул. Новороссийской — от ул. им. Шевченко до ул. им. Селезнева, затем с 11 по 15 апреля движение транспорта ограничат на следующем участке — от ул. им. Селезнева до ул. Ялтинской.

С 3 апреля подрядная организация приступила к укладке чистового слоя асфальта на участке ул. Новороссийской — от ул. Северной до ул. им. Шевченко.