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14:31 (мск), источник: Югополис

9 апреля улицу Новороссийскую в Краснодаре на неделю закроют для движения

Это необходимо для проведения финишного асфальтирования магистрали.

С 9 по 15 апреля по ул. Новороссийской — от Северной до Шевченко в продолжение уже начатых работ по чистовому асфальтированию будут временно перекрывать движение на отдельных участках дороги.

— Со следующей недели подрядная организация переходит к основной части работ по чистовому асфальтированию ремонтируемого участка ул. Новороссийской. Они будут производиться по всей ширине дороги и на всем её протяжении. В связи с этим, проезд транспорта с 9 по 15 апреля на отдельных участках здесь будет закрыт, — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Он также добавил, что с 08.00 9 апреля будет закрыт для проезда первый участок ул. Новороссийской — от ул. им. Шевченко до ул. им. Селезнева, затем с 11 по 15 апреля движение транспорта ограничат на следующем участке — от ул. им. Селезнева до ул. Ялтинской.

С 3 апреля подрядная организация приступила к укладке чистового слоя асфальта на участке ул. Новороссийской — от ул. Северной до ул. им. Шевченко.

К 7 апреля ремонтные бригады практически завершили укладывать финишный слой асфальта вдоль тротуаров, в местах парковок и на подъездах к ул. Новороссийской с ул. Северной и ул. им. Шевченко, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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