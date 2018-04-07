Костанайцев пугают сообщением о дезинфекции воды
В социальных сетях распространяют сообщение о дезинфекции. В ГКП «Костанай-Су» подчеркнули, что эта информация ложная, передаёт alau.kz.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В социальных сетях распространяют сообщение о дезинфекции. В ГКП «Костанай-Су» подчеркнули, что эта информация ложная, передаёт alau.kz.
«Официально сообщаем «Костанай-Су» никаких работ не производит, все показатели по качеству соответствуют нормам и правилам. Достоверную информацию можно получить на сайте ГКП «Костанай-Су», — говорится в информации предприятия.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.