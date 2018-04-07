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12:55 (мск), источник: 365info.kz

Костанайцев пугают сообщением о дезинфекции воды

В социальных сетях распространяют сообщение о дезинфекции. В ГКП «Костанай-Су» подчеркнули, что эта информация ложная, передаёт alau.kz.

Источник: 365info.kz

«Официально сообщаем «Костанай-Су» никаких работ не производит, все показатели по качеству соответствуют нормам и правилам. Достоверную информацию можно получить на сайте ГКП «Костанай-Су», — говорится в информации предприятия.

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