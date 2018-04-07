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13:20 (мск), источник: РИА Недвижимость

Канатную дорогу в «Лужниках» запустят к ЧМ-2018, заявил Хуснуллин

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канатная дорога от Воробьёвых гор до стадиона «Лужники» в Москве будет запущена к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом этого года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Уже сделана существенная часть работ, натянуты канаты, к которым сейчас будут крепиться кабины. К чемпионату мира по футболу канатная дорога будет готова», — сказал он.

Заммэра напомнил, что эта дорога свяжет смотровую площадку на Воробьевых горах со спорткомплексом «Лужники».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Российская сборная сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

В Лужниках появится станция канатной дороги
Во время загрузки произошла ошибка.
28 августа 2017© Ньюстюб
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