Канатную дорогу в «Лужниках» запустят к ЧМ-2018, заявил Хуснуллин
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канатная дорога от Воробьёвых гор до стадиона «Лужники» в Москве будет запущена к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом этого года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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