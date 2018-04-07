Канатную дорогу в «Лужниках» запустят к ЧМ-2018, заявил Хуснуллин

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канатная дорога от Воробьёвых гор до стадиона «Лужники» в Москве будет запущена к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом этого года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.