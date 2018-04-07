Юго-западный участок БКЛ московского метро запустят в 2020 году
МОСКВА — РИА Недвижимость.
МОСКВА — РИА Недвижимость.
«Можно сегодня с уверенностью сказать, что
Ранее Хуснуллин сообщал, что в целом строительство Большой кольцевой линии метро в Москве планируется завершить к концу 2022 года.
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