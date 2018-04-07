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13:05 (мск), источник: РИА Недвижимость

Юго-западный участок БКЛ московского метро запустят в 2020 году

МОСКВА — РИА Недвижимость. Юго-западный участок Большой кольцевой линии метро Москвы запустят в 2020 году, об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Можно сегодня с уверенностью сказать, что юго-западный участок БКЛ полностью развернут в строительстве и мы его планируем ко вводу в 2020 году», — сказал заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в целом строительство Большой кольцевой линии метро в Москве планируется завершить к концу 2022 года.

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20 марта© Ньюстюб
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