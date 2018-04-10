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13:23 (мск), источник: Известия

В Саудовской Аравии впервые пройдет неделя моды

Неделя моды впервые пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщило издание Gulf News.

Отмечается, что начнутся показы 10 апреля в Эр-Рияде. Продлится мероприятие 4 дня участие в нем примут как арабские дизайнеры, так и кутюрье мирового масштаба. В заявке указаны Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье.

Изначально неделя моды была запланирована на февраль. Однако организаторы ее перенесли «из-за большого числа гостей».

уУправление сферы досуга General Entertainment Authority в феврале анонсировало проведение 5 тыс., концертов и фестивалей в Саудовской Аравии. Это в два раза больше, чем в 2017 году.

Королевство планирует вложить в эту отрасль порядка $64 млрд.

В ближайшие 10 лет королевство планирует вложить в этот сектор 64 миллиарда долларов.

6 апреля сообщалось, что впервые за 35 лет в Саудовской Аравии появится кинотеатр. Его открытие назначено на 18 апреля.

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