В Челябинской области — дефицит мужчин
А вот данные, которыми поделился Челябинскстат. В Челябинской области мужчины — в дефиците. На 1 миллион 890 тысяч женщин в регионе — 1 миллион 600 тысяч мужчин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
А вот данные, которыми поделился Челябинскстат. В Челябинской области мужчины — в дефиците. На 1 миллион 890 тысяч женщин в регионе — 1 миллион 600 тысяч мужчин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Виной всему — спад рождаемости в 90-е и отток населения. С 1990 года количество постоянно проживающих на Южном Урале уменьшилось более чем на 208 тысяч 600 человек.
Максимальное число жителей Челябинской области было зарегистрировано в 1991 году. Тогда население региона составляло 3 миллиона 706 тысяч 383 человека.
Эксперты полагают, чтобы выйти из демографического кризиса, региону потребуется около четверти века.
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