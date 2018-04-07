Антон Алиханов намерен выступить на фестивале «Калининград Сити Джаз»
Губернатор Антон Алиханов намерен выступить на фестивале «Калининград Сити Джаз». Об этом он заявил на встрече Speakers Nights в
Губернатор Антон Алиханов намерен выступить на фестивале «Калининград Сити Джаз». Об этом он заявил на встрече Speakers Nights в
И.о. начальника
В 2018 году фестиваль «Калининград Сити Джаз» традиционно пройдёт в Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха. Выступления музыкантов запланированы на 3, 4 и 5 августа. «Программа этого года будет пёстрой и экзотической, полной жарких ритмов из Южной Америки и волшебных мелодий африканского континента. Правда, в Европе хорошей музыки не меньше, так что стоит ожидать сюрпризов от наших северных соседей», — пообещали организаторы.
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