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13:19 (мск), источник: Калининград.Ru

Антон Алиханов намерен выступить на фестивале «Калининград Сити Джаз»

Губернатор Антон Алиханов намерен выступить на фестивале «Калининград Сити Джаз». Об этом он заявил на встрече Speakers Nights в бизнес-школе Сколково в пятницу, 6 апреля.

Источник: Калининград.Ru

И.о. начальника пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков подтвердил, что глава региона будет участвовать в музыкальном мероприятии. При этом он не стал называть коллектив, с которым хочет выступить губернатор. «С кем — пусть будет сюрприз», — сказал Лысков в телефонном разговоре с корреспондентом Калининград.Ru.

В 2018 году фестиваль «Калининград Сити Джаз» традиционно пройдёт в Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха. Выступления музыкантов запланированы на 3, 4 и 5 августа. «Программа этого года будет пёстрой и экзотической, полной жарких ритмов из Южной Америки и волшебных мелодий африканского континента. Правда, в Европе хорошей музыки не меньше, так что стоит ожидать сюрпризов от наших северных соседей», — пообещали организаторы.

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