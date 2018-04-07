Антон Алиханов намерен выступить на фестивале «Калининград Сити Джаз»

И.о. начальника пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков подтвердил, что глава региона будет участвовать в музыкальном мероприятии. При этом он не стал называть коллектив, с которым хочет выступить губернатор. «С кем — пусть будет сюрприз», — сказал Лысков в телефонном разговоре с корреспондентом Калининград.Ru.

В 2018 году фестиваль «Калининград Сити Джаз» традиционно пройдёт в Летнем театре Центрального парка культуры и отдыха. Выступления музыкантов запланированы на 3, 4 и 5 августа. «Программа этого года будет пёстрой и экзотической, полной жарких ритмов из Южной Америки и волшебных мелодий африканского континента. Правда, в Европе хорошей музыки не меньше, так что стоит ожидать сюрпризов от наших северных соседей», — пообещали организаторы.