Церемония прощания с Александром Курловичем пройдет 9 апреля в Гродно

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 6 апр — Sputnik, Инна Гришук. Церемония прощания с легендой белорусской тяжелой атлетики, двукратным олимпийским чемпионом Александром Курловичем, пройдет в Гродно в Ледовом дворце спорта 9 апреля.

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Как сообщили в пресс-службе Гродненского облисполкома, церемония прощания состоится с 12 до 15 часов в Ледовом дворце спорта по улице Коммунальная, 3а.

Известно, что здесь выставят гроб с усопшим, подойти к которому сможет каждый, кто хочет почтить память спортсмена.

Ожидается, что на церемонию прощания приедут известные спортсмены из Беларуси и России, представители спортивного руководства страны, а также близкие друзья Александра Курловича.

Спортсмен будет похоронен в этот же день на главном кладбище в Гродно. Знаменитый тяжелоатлет скончался от сердечного приступа 6 апреля в возрасте 56 лет.

После завершения спортивной карьеры он стал спортивным судьей, был членом исполкомов Европейской и Международной федераций тяжелой атлетики, возглавлял представительство НОК в Гродненской области.