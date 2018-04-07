Церемония прощания с Александром Курловичем пройдет 9 апреля в Гродно
Двукратный олимпийский чемпион Александр Курлович умер 6 апреля от сердечного приступа.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Курлович умер 6 апреля от сердечного приступа.
ГРОДНО, 6 апр — Sputnik, Инна Гришук. Церемония прощания с легендой белорусской тяжелой атлетики, двукратным олимпийским чемпионом Александром Курловичем, пройдет в Гродно в Ледовом дворце спорта 9 апреля.
Как сообщили в
Известно, что здесь выставят гроб с усопшим, подойти к которому сможет каждый, кто хочет почтить память спортсмена.
Ожидается, что на церемонию прощания приедут известные спортсмены из Беларуси и России, представители спортивного руководства страны, а также близкие друзья Александра Курловича.
Спортсмен будет похоронен в этот же день на главном кладбище в Гродно. Знаменитый тяжелоатлет скончался от сердечного приступа 6 апреля в возрасте 56 лет.
После завершения спортивной карьеры он стал спортивным судьей, был членом исполкомов Европейской и Международной федераций тяжелой атлетики, возглавлял представительство НОК в Гродненской области.
Среди главных достижений Курловича — две золотые медали в супертяжелом весе на Олимпийских играх в Сеуле (1988 год) и в Барселоне (1992 год), он установил 12 мировых рекордов. В его копилке — четыре золотых медали и одна серебряная на чемпионате мира, две золотых награды чемпионата Европы, победа на Кубке мира.
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