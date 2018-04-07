На молдо-украинской границе на праздники открыли девять местных таможенных пунктов

Четыре — на приднестровском участке, остальные пять — в Каушанском, Чимишлийском, Бессарабском районах и Штефан-Водэ.

Пересекать границу здесь могут только местные жители по удостоверениям личности. А также транспорт грузоподъемностью до трёх с половиной тонн. Работать КПП будут только днем.