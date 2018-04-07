Московские власти усомнились в результатах рейтинга по загруженности дорог

Источник: РИА Новости

Читайте также Москвичи теряют в пробках 91 час в год

Аналитический сервис GoCompare ранее подсчитал, что московские водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По данным сервиса, по этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно. Уточняется, что в своем исследовании GoCompare использовал информацию рейтинга пробок INRIX и Министерства транспорта США.

«Они объединили Москву и Московскую область. Получается, что они подсчитали общее время, проведённое в пробках. Ежегодно в Москву из-за МКАД приезжает более миллиона автомобилей в будни. В основу исследования они брали время, когда водитель сел за руль и поехал, такой метод подсчета неверный. Правительство Москвы не может отвечать за дорожную ситуацию в 150, например, километрах от Москвы», — сказали РИА Новости в транспортном комплексе.

Читайте также Пешеходная столица. Как платная парковка захватила Москву

Кроме того, собеседник агентства в транспортном комплексе Москвы отметил, что «никогда не слышал о таком сервисе», который занимался бы аналитикой трафика, соответственно, оснований доверять их данным нет.