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13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

«Последняя стометровка»: Кишинев заканчивают украшать к Пасхе

Об этом объявила глава города Сильвия Раду.

В центре Кишинева, в сквере Кафедрального собора, были установлены первые пасхальные инсталляции. Об это сообщила исполняющая обязанности мэра города Сильвия Раду.

«Сейчас осуществляется монтаж пасхальных декораций. Мы на последней стометровке. Подготовка близится к концу. Будет чисто, высадили цветы, газон. Вечером декорации будут освещаться», — написала глава города в социальных сетях.

Заметим, что в этом году инсталляции устанавливаются за счет частного инвестора. От старых декораций мэрия отказалась — они могли обойтись слишком дорого.

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