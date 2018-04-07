«Последняя стометровка»: Кишинев заканчивают украшать к Пасхе
Об этом объявила глава города Сильвия Раду.
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Об этом объявила глава города Сильвия Раду.
В центре Кишинева, в сквере Кафедрального собора, были установлены первые пасхальные инсталляции. Об это сообщила исполняющая обязанности мэра города Сильвия Раду.
«Сейчас осуществляется монтаж пасхальных декораций. Мы на последней стометровке. Подготовка близится к концу. Будет чисто, высадили цветы, газон. Вечером декорации будут освещаться», — написала глава города в социальных сетях.
Заметим, что в этом году инсталляции устанавливаются за счет частного инвестора. От старых декораций мэрия отказалась — они могли обойтись слишком дорого.
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