«Последняя стометровка»: Кишинев заканчивают украшать к Пасхе

В центре Кишинева, в сквере Кафедрального собора, были установлены первые пасхальные инсталляции. Об это сообщила исполняющая обязанности мэра города Сильвия Раду.

«Сейчас осуществляется монтаж пасхальных декораций. Мы на последней стометровке. Подготовка близится к концу. Будет чисто, высадили цветы, газон. Вечером декорации будут освещаться», — написала глава города в социальных сетях.