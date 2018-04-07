С понедельника в четырех районах Перми пройдут отключения воды
С 9 по 11 апреля в Перми пройдут отключения холодной воды.
С 9 по 11 апреля в Перми пройдут отключения холодной воды.
Как сообщили в
Дзержинский район
Ул. Локомотивная, 4, 8.
Ул. Татьяны Барамзиной, 41, 43, 45, 68, 70, 72.
Свердловский район
Ул. Льва Шатрова, 9/2.
Ул. Чернышевского, 21а.
10 и 11 апреля не будет воды в домах по адресам:
Орджоникидзевский район
Ул. Академика Веденеева, 17, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 27.
Ул. Волховская, 23, 34, 34а, 36, 37.
Ул. Косякова, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16.
Ул. Серафимовича, 12, 14.
А в связи с
Ул. Ленина, 7, 7а.
Ул. Пермская, 7.
Ул. Петропавловская, 3, 4.
ООО «Новогор-Прикамье» также разъясняет, что компания не отвечает за подачу горячей воды и теплоснабжение, а только за подачу холодной воды и водоотведение.
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