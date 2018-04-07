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14:51 (мск), источник: Комсомольская правда

С понедельника в четырех районах Перми пройдут отключения воды

С 9 по 11 апреля в Перми пройдут отключения холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье», в связи с плановыми ремонтными работами 9 апреля холодное водоснабжение будет перекрыто в ряде домов.

Дзержинский район

Ул. Локомотивная, 4, 8.

Ул. Татьяны Барамзиной, 41, 43, 45, 68, 70, 72.

Свердловский район

Ул. Льва Шатрова, 9/2.

Ул. Чернышевского, 21а.

10 и 11 апреля не будет воды в домах по адресам:

Орджоникидзевский район

Ул. Академика Веденеева, 17, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 27.

Ул. Волховская, 23, 34, 34а, 36, 37.

Ул. Косякова, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16.

Ул. Серафимовича, 12, 14.

А в связи с аварийно-восстановительными работами в доме по адресу: ул. Клименко, 20, отключения пройдут по адресам Ленинского района:

Ул. Ленина, 7, 7а.

Ул. Пермская, 7.

Ул. Петропавловская, 3, 4.

ООО «Новогор-Прикамье» также разъясняет, что компания не отвечает за подачу горячей воды и теплоснабжение, а только за подачу холодной воды и водоотведение.

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