С понедельника в четырех районах Перми пройдут отключения воды

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье», в связи с плановыми ремонтными работами 9 апреля холодное водоснабжение будет перекрыто в ряде домов.

Дзержинский район

Ул. Локомотивная, 4, 8.

Ул. Татьяны Барамзиной, 41, 43, 45, 68, 70, 72.

Свердловский район

Ул. Льва Шатрова, 9/2.

Ул. Чернышевского, 21а.

10 и 11 апреля не будет воды в домах по адресам:

Орджоникидзевский район

Ул. Академика Веденеева, 17, 18, 19, 20а, 21, 22, 23, 24, 26, 27.

Ул. Волховская, 23, 34, 34а, 36, 37.

Ул. Косякова, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16.

Ул. Серафимовича, 12, 14.

А в связи с аварийно-восстановительными работами в доме по адресу: ул. Клименко, 20, отключения пройдут по адресам Ленинского района:

Ул. Ленина, 7, 7а.

Ул. Пермская, 7.

Ул. Петропавловская, 3, 4.