В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Самолет со Святой Земли должен приземлиться примерно в 22:00. Желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту «Внуково-1». Затем святыню привезут во многие города России и в русские приходы за рубежом.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом.