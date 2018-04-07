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14:31 (мск), источник: РИА Новости

В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

ИЕРУСАЛИМ, 7 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся паломникам, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву.

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Самолет со Святой Земли должен приземлиться примерно в 22:00. Желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту «Внуково-1». Затем святыню привезут во многие города России и в русские приходы за рубежом.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом.

Десятки тысяч паломников ждут сошествия Благодатного огня в Иерусалиме
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