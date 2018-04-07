В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
ИЕРУСАЛИМ, 7 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся паломникам, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву.
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