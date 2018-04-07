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14:51 (мск), источник: 365info.kz

Жителям Мангистау предлагают сдать оружие за вознаграждение

Прием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будет производиться комиссионно в каждом территориальном органе внутренних дел, сообщает Лада kz.

Источник: 365info.kz

За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния. За добровольно сданное оружие выдается вознаграждение:

  • автоматическое нарезное (автомат) — до 240 500 тенге,
  • длинноствольное нарезное (винтовка и карабин) — до 120 250тенге,
  • короткоствольное нарезное (пистолет или револьвер) — до 96 200 тенге,
  • гладкоствольное — до 72 150 тенге,
  • травматический пистолет или револьвер — до 24 050 тенге,
  • гранаты, мина, взрывчатые устройства и артиллерийские снаряды в сумме 16835 тенге,
  • взрывчатые вещества и материалы 1000 грамм в сумме 14 430 тенге,
  • боеприпасы к нарезному оружию калибра выше 5,6 мм — 68,72 тенге,
  • боеприпасы к нарезному оружию калибра 5,6 мм — 20,91 тенге.

— Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. В целях предотвращения травм МВД просит не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми веществами и материалами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщить в любое подразделение полиции по телефону «102», — сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

ДВД Мангистау рекомендует гражданам незамедлительно принять решение по сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия во избежание нежелательных проблем.

Акция продлится до полного освоения средств, выделенных на выкуп.

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