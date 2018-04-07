Жителям Мангистау предлагают сдать оружие за вознаграждение

За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния. За добровольно сданное оружие выдается вознаграждение:

— Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. В целях предотвращения травм МВД просит не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми веществами и материалами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщить в любое подразделение полиции по телефону «102», — сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.