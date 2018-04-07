Жителям Мангистау предлагают сдать оружие за вознаграждение
Прием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будет производиться комиссионно в каждом территориальном органе внутренних дел, сообщает Лада kz.
Прием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ будет производиться комиссионно в каждом территориальном органе внутренних дел, сообщает Лада kz.
За добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата из республиканского бюджета в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния. За добровольно сданное оружие выдается вознаграждение:
— Лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности. В целях предотвращения травм МВД просит не производить никаких действий с обнаруженными взрывчатыми веществами и материалами, ни в коем случае не пытаться транспортировать их, а сообщить в любое подразделение полиции по телефону «102», — сообщили в
ДВД Мангистау рекомендует гражданам незамедлительно принять решение по сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия во избежание нежелательных проблем.
Акция продлится до полного освоения средств, выделенных на выкуп.
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