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19:26 (мск), источник: Sputnik.md

Предвыборный год подарит бюджетникам рост зарплат

По мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, в 2018 году правительство найдет ресурсы для повышения заработных плат работникам бюджетной сферы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. За счет чего будут обеспечены прибавки и почувствуют ли их люди, экономист рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Согласно постановлению правительства, в 2018 году средняя заработная плата по стране должна увеличиться до 6 тысяч 150 леев. Для сравнения: по документам в прошлом году среднестатистическая месячная зарплата в Молдове была на уровне 5 тысяч 300 леев, потом ее «подняли» еще на 300 леев. Таким образом, получается, что в этом году средняя зарплата увеличится на 16%, а в сравнении с прогнозом полугодовой давности — на 9,8%.

Виорел Гырбу уверен, что повышение, заявленное правительством, вполне реально. Прибавка к зарплате станет приятным бонусом к предвыборной кампании, в ходе которой никто не будет скупиться на обещания.

«Мы не должны забывать, что мы находимся в предвыборном году, а во время предвыборной кампании надо рапортовать об улучшении всего в Республике Молдова — зарплат, пенсий. В этом контексте у правительства будет возможность перераспределить расходы так, чтобы можно было увеличить заработную плату бюджетникам», — сказал собеседник.

По мнению экономиста, у властей есть для этого резервы. К примеру, работникам местных органов власти могут повысить зарплаты за счет коллег, которые пойдут под сокращение в результате реформы.

«Сейчас проходит реформа центральной власти, которая также не обойдет стороной и местные власти. И за счет уменьшения персонала будет возможность увеличить заработные платы тем работникам, которые останутся», — сказал он.

Эксперт считает, что повышение зарплат население почувствует, поскольку оно будет более существенным, нежели рост цен. Иначе, говорит он, смысл прибавок теряется, а вслед за этим и электоральный эффект.

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