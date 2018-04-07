В Гомеле разыскивают женщину, которая выиграла деньги
В ОВД Центрального района Гомеля обратился директор представительства по реализации товаров и услуг с просьбой найти женщину.
В ОВД Центрального района Гомеля обратился директор представительства по реализации товаров и услуг с просьбой найти женщину.
18 марта она стала участницей презентации и розыгрыша призов в гостинице Турист. До того, как состоялось оглашение результатов, дама покинула мероприятие.
Ее запечатлела видеокамера. Граждан, которые узнали обладательницу выигрыша, просят сообщить по телефонам: +375291541875 или 102.
О размерах выигрыша не сообщается.
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