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15:18 (мск), источник: Kazinform

Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана и Алматы, сообщает РГП «Казгидромет».

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Источник: Kazinform

9−13 апреля на реках Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей в связи с прогнозом повышения температурного фона и осадков, ожидается интенсивное снеготаяние, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек.

9—13 апреля на реках Восточно-Казахстанской области в связи с сохранением положительного температурного фона и осадков ожидается дальнейшее формирование местного склонового стока, образование заторов, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.

9—11 апреля на реках Алматинской, Жамбылской областей и в Алматы в связи прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование местного и склонового стока, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.

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