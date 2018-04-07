Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях Казахстана и Алматы

9−13 апреля на реках Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областей в связи с прогнозом повышения температурного фона и осадков, ожидается интенсивное снеготаяние, угроза формирования талого стока, подъемы уровней и выход воды (подтопление) на пойменные участки рек.



9—13 апреля на реках Восточно-Казахстанской области в связи с сохранением положительного температурного фона и осадков ожидается дальнейшее формирование местного склонового стока, образование заторов, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.



9—11 апреля на реках Алматинской, Жамбылской областей и в Алматы в связи прогнозом дождей, местами сильных, ожидается формирование местного и склонового стока, подъемы уровней воды, разливы и подтопления.