Абдуллаев: Узбекистан способен совершить скачок и удивить весь мир

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.

— Расскажите о себе — кто ваши родители, где и на кого вы учились, кем работали в Узбекистане, часто ли бываете на родине и с чем связаны эти поездки?

— Я родился в Москве в 1967 году в узбекской семье. Предки мои происходят из селения Араван в Ферганской долине близ города Ош. Имя я получил в честь своего деда, известного государственного деятеля и ученого-геолога. Он оставил о себе добрую память как президент Академии наук УзССР, много сделавший для развития научного потенциала Узбекистана. Дедушка был первым ученым-узбеком, удостоенным Ленинской премии — высшей научной награды в СССР. При этом он был веселым и добрым человеком. К сожалению, он ушел из жизни в возрасте 49 лет, и я не имел возможности увидеть его.

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Мой отец воспитывался в Ташкенте, но после совершеннолетия уехал в Москву. Он прошел путь от студента МГИМО до посла СССР и России в ряде стран, многие годы работал в области ядерного разоружения. А в свободное время он написал книгу «Так говорил Наполеон» — сборник высказываний французского императора с остроумными комментариями.

Я тоже окончил МГИМО, но на дипломатической службе был недолго. Работал в иностранных и российских компаниях, в системе Минпечати и Минэкономразвития РФ. Книг, в отличие от отца и деда, я пока не писал, но надеюсь составить небольшой труд по нумизматике. Я также пишу диссертацию на Историческом факультете МГУ — о прошлом и настоящем узбекской диаспоры в России.

Узбекистан я регулярно посещал в течение всей моей жизни — ведь у меня там много родственников по отцу и матери. Раньше я ездил только в гости к родным, но в последние месяцы мои поездки в Узбекистан стали носить профессиональный характер.

— С 2005 года в Москве под вашим руководством издается газета «Узбегим». Как пришла идея издать газету и на кого она ориентирована?

— В 2005 году я случайно увидел, в каких условиях работают и живут трудовые мигранты из Узбекистана на одной из московских строек. У меня возникло тяжелое чувство. В тот момент я решил, что должен сделать что-то посильное для того, чтобы немного скрасить их пребывание вдали от дома. Издание газеты на узбекском языке показалось мне хорошим решением. Поначалу я думал, что чтение на родном языке просто поможет людям сохранить дух и расслабиться, но постепенно газета стала развиваться в сторону просветительского проекта. Ее основная задача — знакомить узбекоязычных читателей с культурой и историей России.

— Вы являетесь руководителем Узбекской национально-культурной автономии в городе Москве. Расскажите о цели этой организации, ее деятельности. С каким сложностями и проблемами приходится сталкиваться в работе?

— В России каждый народ, не имеющий своей территории, имеет право образовывать национально-культурные автономии. В каждом регионе может быть одна такая организация. Наша автономия объединяет москвичей узбекского происхождения. Кстати, узбекская община входит в десятку самых крупных диаспор в Москве (если считать только граждан России, зарегистрированных в столице).

Основных задач у нас три.

Первая — сохранение и продвижение узбекской культуры. Мы знакомим россиян с богатым культурным наследием узбекского народа и с достижениями современного Узбекистана.

Вторая — формирование положительного образа узбеков. Это необходимо с точки зрения межнациональных отношений.

Третье — социокультурная адаптация трудовых мигрантов-узбеков. Мы выпускаем не только газету, но и другие полезные издания — например, справочники и разговорники. Организуем бесплатные консультации специалистов — от юристов до врачей.

Все три задачи тесно связаны и даже перетекают друг в друга.

Что касается проблем, то она всего одна — отсутствие финансовой базы нашей деятельности. Государство автономии не финансирует, получение грантов — тяжелое и неблагодарное дело. Поэтому мы ограничены личными вкладами энтузиастов из числа интеллигенции. Вероятно, нам нужно больше вовлекать в нашу деятельность узбекских предпринимателей Москвы. Надеюсь, в этом году мы этим займемся, потому что вплотную подошли к очень важному проекту.

Дело в том, что у узбеков Москвы, нет своего «дома». Давно назрела необходимость создать единый Узбекский центр, в котором можно было бы сосредоточить как культурно-просветительскую, так и экономическую деятельность (в том числе содействие узбекским экспортерам). Мы разаботали концепцию такого центра, но ее реализация потребует значительных инвестиций.

— Что можете сказать о центре хай-тэк инноваций «Рикор», которым вы руководите? В Узбекистане 2018 год объявлен годом инноваций. Есть ли у вас планы создать филиал центра в Узбекистане или сотрудничать в этой сфере с узбекскими компаниями?

— Рикор — один из 30 московских технопарков. Он не самый крупный, но географически — самый центральный. А если серьезно, то я очень надеюсь, что мне удастся внести свой скромный вклад в развитие научно-технического сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Во всяком случае, у нас уже начались рабочие контакты с Министерством инновационного развития в Ташкенте.

Независимо от года инноваций Узбекистану для быстрого экономического рывка необходимы современные технологии в области энергетики, сельского хозяйства, информатики, телекоммуникаций и т. д.

По моему мнению, в России есть немало полезных разработок, которые Узбекистан может получить на весьма льготных условиях, а главное — быстро внедрить. Я уверен, что Узбекистан может совершить гигантский скачок, который удивит мир. Главное — сосредоточиться на наиболее перспективных для страны направлениях. И, конечно, решить наболевшие социальные проблемы.

— Недавно был создан Экспертный Совет BUYUK KELAJAK, состоящий из успешных соотечественников, которые живут и работают за рубежом. Вы также входите в этот экспертный совет. Расскажите о вашей роли в нем, что думаете о самом этом Совете? Какие первоочередные задачи необходимо с помощью него решать и какими, на ваш взгляд, инструментами?

— Как мне представляется, основная задача членов Совета — помочь Узбекистану, как исторической родине, сделать тот самый долгожданный рывок вперед. Узбекистан обладает огромным экономическим потенциалом и имеет все шансы стать мощным процветающим государством с высоким уровнем жизни населения. Но для этого должны увенчаться успехом нынешние реформы.

Члены Совета — профессионалы, обладающие богатым практическим опытом и обширными знаниями. Их рекомендации могут быть очень полезными для выработки правильных решений по наиболее важным для страны направлениям.

На мой взгляд, в Узбекистане немало талантливых специалистов, имеющих прекрасное образование и опыт. Но для рывка такого масштаба, который задуман президентом Шавкатом Мирзиёевым, необходимо объединение всех образованных узбеков, независимо от того, какого цвета у них паспорт.

— Что бы вы сегодня назвали самой главной проблемой в сфере миграции и как по-вашему можно ее решить.

— Если говорить о трудовой миграции в Россию, то я бы назвал главной проблемой низкую квалификацию основной массы трудовых мигрантов. Но сегодняшние реформы предусматривают масштабные изменения в сфере образования и подготовки кадров. Это означает, что в довольно близкой перспективе узбеки займут более высокое положение в международном разделении труда, что отразится и на статусе мигрантов в России. Рыть траншеи в мороз и мести улицы будут мигранты уже из других стран.