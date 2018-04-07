Абдуллаев: Узбекистан способен совершить скачок и удивить весь мир
Глава узбекской национальной культурной автономии в Москве Хабиб Абдуллаев в интервью Sputnik Узбекистан рассказал, как он намерен способствовать продвижению Узбекистана за рубежом.
Глава узбекской национальной культурной автономии в Москве Хабиб Абдуллаев в интервью Sputnik Узбекистан рассказал, как он намерен способствовать продвижению Узбекистана за рубежом.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
— Расскажите о себе — кто ваши родители, где и на кого вы учились, кем работали в Узбекистане, часто ли бываете на родине и с чем связаны эти поездки?
— Я родился в Москве в 1967 году в узбекской семье. Предки мои происходят из селения Араван в Ферганской долине близ города Ош. Имя я получил в честь своего деда, известного государственного деятеля и
Мой отец воспитывался в Ташкенте, но после совершеннолетия уехал в Москву. Он прошел путь от студента МГИМО до посла СССР и России в ряде стран, многие годы работал в области ядерного разоружения. А в свободное время он написал книгу «Так говорил Наполеон» — сборник высказываний французского императора с остроумными комментариями.
Я тоже окончил МГИМО, но на дипломатической службе был недолго. Работал в иностранных и российских компаниях, в системе Минпечати и Минэкономразвития РФ. Книг, в отличие от отца и деда, я пока не писал, но надеюсь составить небольшой труд по нумизматике. Я также пишу диссертацию на Историческом факультете МГУ — о прошлом и настоящем узбекской диаспоры в России.
Узбекистан я регулярно посещал в течение всей моей жизни — ведь у меня там много родственников по отцу и матери. Раньше я ездил только в гости к родным, но в последние месяцы мои поездки в Узбекистан стали носить профессиональный характер.
— С 2005 года в Москве под вашим руководством издается газета «Узбегим». Как пришла идея издать газету и на кого она ориентирована?
— В 2005 году я случайно увидел, в каких условиях работают и живут трудовые мигранты из Узбекистана на одной из московских строек. У меня возникло тяжелое чувство. В тот момент я решил, что должен сделать
— Вы являетесь руководителем Узбекской
— В России каждый народ, не имеющий своей территории, имеет право образовывать
Основных задач у нас три.
Первая — сохранение и продвижение узбекской культуры. Мы знакомим россиян с богатым культурным наследием узбекского народа и с достижениями современного Узбекистана.
Вторая — формирование положительного образа узбеков. Это необходимо с точки зрения межнациональных отношений.
Третье — социокультурная адаптация трудовых
Все три задачи тесно связаны и даже перетекают друг в друга.
Что касается проблем, то она всего одна — отсутствие финансовой базы нашей деятельности. Государство автономии не финансирует, получение грантов — тяжелое и неблагодарное дело. Поэтому мы ограничены личными вкладами энтузиастов из числа интеллигенции. Вероятно, нам нужно больше вовлекать в нашу деятельность узбекских предпринимателей Москвы. Надеюсь, в этом году мы этим займемся, потому что вплотную подошли к очень важному проекту.
Дело в том, что у узбеков Москвы, нет своего «дома». Давно назрела необходимость создать единый Узбекский центр, в котором можно было бы сосредоточить как
— Что можете сказать о центре
— Рикор — один из 30 московских технопарков. Он не самый крупный, но географически — самый центральный. А если серьезно, то я очень надеюсь, что мне удастся внести свой скромный вклад в развитие
Независимо от года инноваций Узбекистану для быстрого экономического рывка необходимы современные технологии в области энергетики, сельского хозяйства, информатики, телекоммуникаций
По моему мнению, в России есть немало полезных разработок, которые Узбекистан может получить на весьма льготных условиях, а главное — быстро внедрить. Я уверен, что Узбекистан может совершить гигантский скачок, который удивит мир. Главное — сосредоточиться на наиболее перспективных для страны направлениях. И, конечно, решить наболевшие социальные проблемы.
— Недавно был создан Экспертный Совет BUYUK KELAJAK, состоящий из успешных соотечественников, которые живут и работают за рубежом. Вы также входите в этот экспертный совет. Расскажите о вашей роли в нем, что думаете о самом этом Совете? Какие первоочередные задачи необходимо с помощью него решать и какими, на ваш взгляд, инструментами?
— Как мне представляется, основная задача членов Совета — помочь Узбекистану, как исторической родине, сделать тот самый долгожданный рывок вперед. Узбекистан обладает огромным экономическим потенциалом и имеет все шансы стать мощным процветающим государством с высоким уровнем жизни населения. Но для этого должны увенчаться успехом нынешние реформы.
Члены Совета — профессионалы, обладающие богатым практическим опытом и обширными знаниями. Их рекомендации могут быть очень полезными для выработки правильных решений по наиболее важным для страны направлениям.
На мой взгляд, в Узбекистане немало талантливых специалистов, имеющих прекрасное образование и опыт. Но для рывка такого масштаба, который задуман президентом Шавкатом Мирзиёевым, необходимо объединение всех образованных узбеков, независимо от того, какого цвета у них паспорт.
— Что бы вы сегодня назвали самой главной проблемой в сфере миграции и как
— Если говорить о трудовой миграции в Россию, то я бы назвал главной проблемой низкую квалификацию основной массы трудовых мигрантов. Но сегодняшние реформы предусматривают масштабные изменения в сфере образования и подготовки кадров. Это означает, что в довольно близкой перспективе узбеки займут более высокое положение в международном разделении труда, что отразится и на статусе мигрантов в России. Рыть траншеи в мороз и мести улицы будут мигранты уже из других стран.
Но главное — поток мигрантов из Узбекистана может радикально уменьшиться, если страна будет активно развиваться в сторону экономики знаний, открывающей молодежи неограниченные возможности.
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